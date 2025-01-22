Що посадити біля гороха на городі, щоб зібрати великий врожай — список рослин, поради

Людина, яка тримає вирощений горох на городі. Фото: Freepik

"Сусідство" на городі грає велику роль в отриманні гарного врожаю, зокрема, і врожаю гороха. Досвідчені дачники пояснили, які культури можна і навіть варто посадити біля цієї бобової рослини на городі, щоб покращити врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Кукурудза

Ц культура гарно уживається поруч із горохом, а ще вона стане прекрасною опорою для вюнкого гороху.

Врожай кукурудзи на городі. Фото: Garden

Морква

До складу бадилля цього овоча входять ефірні масла, а ще морква відлякує шкідливих комах. Посадивши поруч ці дві культури, ви маєте великі шанси зібрати гарний врожай з їх обох.

Плоди моркви на городі. Фото: Pinterest

Буряк

Горох буде гарно рости поруч з цим овочем, а він, у свою чергу, стане чудовою опорою для бобової культури.

Вирощений буряк на городі. Фото: Pinterest

Капуста

"Сусідство" цих двох культур буде дуже корисним для них обох, а якщо ви посадите біля гороха пекінську капусту, він зробить її смак більш солодким.

Пекінська капуста на городі. Фото: Pinterest

Картопля

Дачники дуже часто садять картоплю біля гороху, адже він покращує врожай овоча і відлякує колорадських жуків, які часто пошкоджують картоплю.

Коренеплоди картоплі на городі. Фото: Pinterest

Огірки, кабачки, диня і патисони

Ці культури гарно уживаються з горохом, а він, у свою чергу, наділяє їх азотом, який вважається корисним для врожаю.

Огірки, кабачки, диня і патисони на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Редька

Посадка гороху і редьки на одній ділянці також буде корисною дією, адже горох покращує присмак редьки.

Рослина редьки на городі. Фото: Pinterest

Пряні трави

До складу м’яти, шавлія, розмарина та інших трав входять ефірні масла, які відлякують шкідливих комах.

Декілька пряних трав на городі. Фото: Pinterest

Гірчиця

Горох наділяє гірчицю азотом, а гірчиця, в свою чергу, віддає йому корисні елементи і покращує врожай. Тому таке "сусідство" також буде корисним для обох рослин.

Посіяна гірчиця на городі. Фото: Freepik

Полуниця

Ця ягода також вважається гарною "сусідкою" для гороху, адже посадивши їх на одній ділянці, можна зібрати гарний врожай обох рослин.

Стигла полуниця на кущах. Фото: Pinterest

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