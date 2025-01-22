Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Що садити біля гороха на городі для великого врожаю — поради arrow

Що садити біля гороха на городі для великого врожаю — поради

22 січня 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Що посадити біля гороха на городі, щоб зібрати великий врожай — список рослин, поради
Людина, яка тримає вирощений горох на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

"Сусідство" на городі грає велику роль в отриманні гарного врожаю, зокрема, і врожаю гороха. Досвідчені дачники пояснили, які культури можна і навіть варто посадити біля цієї бобової рослини на городі, щоб покращити врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Які рослини посадити поруч із горохом

Кукурудза

Ц культура гарно уживається поруч із горохом, а ще вона стане прекрасною опорою для вюнкого гороху.

Кукуруза
Врожай кукурудзи на городі. Фото: Garden

Морква

До складу бадилля цього овоча входять ефірні масла, а ще морква відлякує шкідливих комах. Посадивши поруч ці дві культури, ви маєте великі шанси зібрати гарний врожай з їх обох.

Морковь
Плоди моркви на городі. Фото: Pinterest

Буряк

Горох буде гарно рости поруч з цим овочем, а він, у свою чергу, стане чудовою опорою для бобової культури.

Свекла
Вирощений буряк на городі. Фото: Pinterest

Капуста

"Сусідство" цих двох культур буде дуже корисним для них обох, а якщо ви посадите біля гороха пекінську капусту, він зробить її смак більш солодким.

Пекинка
Пекінська капуста на городі. Фото: Pinterest

Картопля

Дачники дуже часто садять картоплю біля гороху, адже він покращує врожай овоча і відлякує колорадських жуків, які часто пошкоджують картоплю.

Картофель
Коренеплоди картоплі на городі. Фото: Pinterest

Огірки, кабачки, диня і патисони

Ці культури гарно уживаються з горохом, а він, у свою чергу, наділяє їх азотом, який вважається корисним для врожаю.

Коллаж
Огірки, кабачки, диня і патисони на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Редька

Посадка гороху і редьки на одній ділянці також буде корисною дією, адже горох покращує присмак редьки.

Редька
Рослина редьки на городі. Фото: Pinterest

Пряні трави

До складу м’яти, шавлія, розмарина та інших трав входять ефірні масла, які відлякують шкідливих комах.

Пряные травы
Декілька пряних трав на городі. Фото: Pinterest

Гірчиця

Горох наділяє гірчицю азотом, а гірчиця, в свою чергу, віддає йому корисні елементи і покращує врожай. Тому таке "сусідство" також буде корисним для обох рослин.

Горчица
Посіяна гірчиця на городі. Фото: Freepik

Полуниця

Ця ягода також вважається гарною "сусідкою" для гороху, адже посадивши їх на одній ділянці, можна зібрати гарний врожай обох рослин.

Клубника
Стигла полуниця на кущах. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна садити біля кабачків на городі. 

Раніше ми розповідали про те, що варто посадити біля яблуні в саду для гарного врожаю.

Також ми повідомляли про те, які рослини не можна садити біля вишні в саду. 

рослини поради город горох бобові

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:45 З Путіним не можна говорити на рівних — що пропонує Зеленський

01:32 Солдату відмовили у звільненні зі служби — що вирішив суд

00:46 Трамп лишив дітей нелегалів без громадянства — з ним судяться

00:30 Броня на підприємстві — коли не треба писати заяву в ТЦК

00:05 Спробував вивезти ухилянта — як суд покарав водія вантажівки

21 січня 2025

23:59 Син легендарного Саленка прокоментував свій дебют за Динамо в ЛЄ

23:59 У Латвії джипи п'яних водіїв передають для парамедиків ЗСУ

23:45 Пошкодження будинків і пожежі — наслідки атаки БпЛА на Миколаїв

23:35 В Україну прийдуть дощі зі снігом — де завтра чекати на опади

23:33 Піхальонок вважає, що гол Ваната був ключовим у матчі Ліги Європи

01:45 З Путіним не можна говорити на рівних — що пропонує Зеленський

01:32 Солдату відмовили у звільненні зі служби — що вирішив суд

00:46 Трамп лишив дітей нелегалів без громадянства — з ним судяться

00:30 Броня на підприємстві — коли не треба писати заяву в ТЦК

00:05 Спробував вивезти ухилянта — як суд покарав водія вантажівки

21 січня 2025

23:59 Син легендарного Саленка прокоментував свій дебют за Динамо в ЛЄ

23:59 У Латвії джипи п'яних водіїв передають для парамедиків ЗСУ

23:45 Пошкодження будинків і пожежі — наслідки атаки БпЛА на Миколаїв

23:35 В Україну прийдуть дощі зі снігом — де завтра чекати на опади

23:33 Піхальонок вважає, що гол Ваната був ключовим у матчі Ліги Європи

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати