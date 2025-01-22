Що посадити біля гороха на городі, щоб зібрати великий врожай — список рослин, поради

Що садити біля гороха на городі для великого врожаю — поради
"Сусідство" на городі грає велику роль в отриманні гарного врожаю, зокрема, і врожаю гороха. Досвідчені дачники пояснили, які культури можна і навіть варто посадити біля цієї бобової рослини на городі, щоб покращити врожай.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Які рослини посадити поруч із горохом
Кукурудза
Ц культура гарно уживається поруч із горохом, а ще вона стане прекрасною опорою для вюнкого гороху.
Морква
До складу бадилля цього овоча входять ефірні масла, а ще морква відлякує шкідливих комах. Посадивши поруч ці дві культури, ви маєте великі шанси зібрати гарний врожай з їх обох.
Буряк
Горох буде гарно рости поруч з цим овочем, а він, у свою чергу, стане чудовою опорою для бобової культури.
Капуста
"Сусідство" цих двох культур буде дуже корисним для них обох, а якщо ви посадите біля гороха пекінську капусту, він зробить її смак більш солодким.
Картопля
Дачники дуже часто садять картоплю біля гороху, адже він покращує врожай овоча і відлякує колорадських жуків, які часто пошкоджують картоплю.
Огірки, кабачки, диня і патисони
Ці культури гарно уживаються з горохом, а він, у свою чергу, наділяє їх азотом, який вважається корисним для врожаю.
Редька
Посадка гороху і редьки на одній ділянці також буде корисною дією, адже горох покращує присмак редьки.
Пряні трави
До складу м’яти, шавлія, розмарина та інших трав входять ефірні масла, які відлякують шкідливих комах.
Гірчиця
Горох наділяє гірчицю азотом, а гірчиця, в свою чергу, віддає йому корисні елементи і покращує врожай. Тому таке "сусідство" також буде корисним для обох рослин.
Полуниця
Ця ягода також вважається гарною "сусідкою" для гороху, адже посадивши їх на одній ділянці, можна зібрати гарний врожай обох рослин.
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