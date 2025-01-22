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Что сажать возле гороха на огороде для большого урожая — советы

22 января 2025 01:12
Кристина Кучугурная - Редактор
Что посадить возле гороха на огороде, чтобы собрать большой урожай — список растений, советы
Человек, который держит выращенный горох на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

"Соседство" на огороде играет большую роль в получении хорошего урожая, в частности, и урожая гороха. Опытные дачники объяснили, какие культуры можно и даже стоит посадить возле этого бобового растения на огороде, чтобы улучшить урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Кукуруза

Эта культура хорошо уживается рядом с горохом, а еще она станет прекрасной опорой для вьющегося гороха.

Кукуруза
Урожай кукурузы на огороде. Фото: Garden

Морковь

В состав ботвы этого овоща входят эфирные масла, а еще морковь отпугивает вредных насекомых. Посадив рядом эти две культуры, вы имеете большие шансы собрать хороший урожай с них обеих.

Морковь
Плоды моркови на огороде. Фото: Pinterest

Свекла

Горох будет хорошо расти рядом с этим овощем, а он, в свою очередь, станет отличной опорой для бобовой культуры.

Свекла
Выращенная свекла на огороде. Фото: Pinterest

Капуста

"Соседство" этих двух культур будет очень полезным для них обеих, а если вы посадите возле гороха пекинскую капусту, он сделает ее вкус более сладким.

Пекинка
Пекинская капуста на огороде. Фото: Pinterest

Картофель

Дачники очень часто сажают картофель возле гороха, ведь он улучшает урожай овоща и отпугивает колорадских жуков, которые часто повреждают картофель.

Картофель
Корнеплоды картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Огурцы, кабачки, дыня и патиссоны

Эти культуры хорошо уживаются с горохом, а он, в свою очередь, наделяет их азотом, который считается полезным для урожая.

Коллаж
Огурцы, кабачки, дыня и патиссоны на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Редька

Посадка гороха и редьки на одном участке также будет полезным действием, ведь горох улучшает привкус редьки.

Редька
Растение редьки на огороде. Фото: Pinterest

Пряные травы

В состав мяты, шалфея, розмарина и других трав входят эфирные масла, которые отпугивают вредных насекомых.

Пряные травы
Несколько пряных трав на огороде. Фото: Pinterest

Горчица

Горох наделяет горчицу азотом, а горчица, в свою очередь, отдает ему полезные элементы и улучшает урожай. Поэтому такое "соседство" также будет полезным для обоих растений.

Горчица
Посеянная горчица на огороде. Фото: Freepik

Клубника

Эта ягода также считается хорошей "соседкой" для гороха, ведь посадив их на одном участке, можно собрать хороший урожай обоих растений.

Клубника
Спелая клубника на кустах. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя сажать возле кабачков на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, что стоит посадить возле яблони в саду для хорошего урожая.

Также мы сообщали о том, какие растения нельзя сажать возле вишни в саду.

растения советы огород горох бобовые

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