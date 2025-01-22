Что посадить возле гороха на огороде, чтобы собрать большой урожай — список растений, советы

Что сажать возле гороха на огороде для большого урожая — советы
"Соседство" на огороде играет большую роль в получении хорошего урожая, в частности, и урожая гороха. Опытные дачники объяснили, какие культуры можно и даже стоит посадить возле этого бобового растения на огороде, чтобы улучшить урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Какие растения посадить рядом с горохом
Кукуруза
Эта культура хорошо уживается рядом с горохом, а еще она станет прекрасной опорой для вьющегося гороха.
Морковь
В состав ботвы этого овоща входят эфирные масла, а еще морковь отпугивает вредных насекомых. Посадив рядом эти две культуры, вы имеете большие шансы собрать хороший урожай с них обеих.
Свекла
Горох будет хорошо расти рядом с этим овощем, а он, в свою очередь, станет отличной опорой для бобовой культуры.
Капуста
"Соседство" этих двух культур будет очень полезным для них обеих, а если вы посадите возле гороха пекинскую капусту, он сделает ее вкус более сладким.
Картофель
Дачники очень часто сажают картофель возле гороха, ведь он улучшает урожай овоща и отпугивает колорадских жуков, которые часто повреждают картофель.
Огурцы, кабачки, дыня и патиссоны
Эти культуры хорошо уживаются с горохом, а он, в свою очередь, наделяет их азотом, который считается полезным для урожая.
Редька
Посадка гороха и редьки на одном участке также будет полезным действием, ведь горох улучшает привкус редьки.
Пряные травы
В состав мяты, шалфея, розмарина и других трав входят эфирные масла, которые отпугивают вредных насекомых.
Горчица
Горох наделяет горчицу азотом, а горчица, в свою очередь, отдает ему полезные элементы и улучшает урожай. Поэтому такое "соседство" также будет полезным для обоих растений.
Клубника
Эта ягода также считается хорошей "соседкой" для гороха, ведь посадив их на одном участке, можно собрать хороший урожай обоих растений.
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