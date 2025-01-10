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Що посадити біля яблуні для кращого врожаю — поради садівникам

10 січня 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Що посадити біля яблуні, щоб зібрати великий врожай — перелік рослин, поради
Людина, яка тримає яблуко біля дерева в саду. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

При вирощуванні яблуні важливо дотримуватися правил "сусідства", адже можна нашкодити своєму дереву і залишити себе без врожаю. Досвідчені дачники розповіли, які рослини варто посадити під цим плодовим деревом, щоб вони захищали його і покращували розвиток.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Які рослини варто посадити біля яблуні

Плодові дерева і кущі

Багато фруктових дерев і ягідних чагарників, які не бояться тіні, не шкодять яблуні та захищають її від хвороб і шкідників, можна сміливо садити біля рослини. Йдеться про такі плодові дерева і кущі, як:

  • Вишня
  • Слива
  • Аґрус
Вишня
Врожай вишні на гілці дерева. Фото: Pinterest

Овочі

Навколо яблуні можна також посадити популярні овочі, в яких немає розвиненої кореневої системи. Йдеться про такі популярні овочі, як:

  • Огірки
  • Кабачки
  • Помідори
  • Часник
  • Цибуля

Під самим плодовим деревом висаджують цибулю на перо і редиску. Причому, збирають спочатку врожай редиски, а вже потім – цибулі. Також під яблунею садять:

  • Кріп
  • Щавель
  • Базилік
  • Всі види салату
Огурцы и помидоры
Огірки з помідорами на городі. Фото: Foscera

Квіти

Поруч із яблунею можна посадити рослини, які захистять її від мурах, попелиці та бджіл, а також прискорять процес дозрівання фруктів. Йдеться про такі рослини, як:

  • Чистотіл
  • Настурція
  • Чорнобривці
  • Кульбаби
  • Біла конюшина
Чистотел
Рослини чистотілу в лісі. Фото: Freepik

Якщо у вас маленька садова ділянка, вам не потрібно тримати місце під і навколо яблунь для інших рослин. Багато різних городніх і садових культур добре уживаються з цим деревом, допомагаючи йому рости і відлякуючи шкідників.

Якщо ви правильно оберете "сусідів" для своєї яблуні в саду, вам вдасться завжди збирати щедрі врожаї великих і смачних сезонних фруктів. 

Нагадаємо, ми писали про те, де в саду краще не вирощувати яблуні. 

Раніше ми розповідали про те, як можна омолодити стару яблуню за допомогою іржавого цвяха. 

Також ми повідомляли про те, коли треба збирати яблука пізніх сортів у саду.

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