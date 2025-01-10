Що посадити біля яблуні, щоб зібрати великий врожай — перелік рослин, поради

Людина, яка тримає яблуко біля дерева в саду. Фото: Pinterest

При вирощуванні яблуні важливо дотримуватися правил "сусідства", адже можна нашкодити своєму дереву і залишити себе без врожаю. Досвідчені дачники розповіли, які рослини варто посадити під цим плодовим деревом, щоб вони захищали його і покращували розвиток.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Які рослини варто посадити біля яблуні

Плодові дерева і кущі

Багато фруктових дерев і ягідних чагарників, які не бояться тіні, не шкодять яблуні та захищають її від хвороб і шкідників, можна сміливо садити біля рослини. Йдеться про такі плодові дерева і кущі, як:

Вишня

Слива

Аґрус

Врожай вишні на гілці дерева. Фото: Pinterest

Овочі

Навколо яблуні можна також посадити популярні овочі, в яких немає розвиненої кореневої системи. Йдеться про такі популярні овочі, як:

Огірки

Кабачки

Помідори

Часник

Цибуля

Під самим плодовим деревом висаджують цибулю на перо і редиску. Причому, збирають спочатку врожай редиски, а вже потім – цибулі. Також під яблунею садять:

Кріп

Щавель

Базилік

Всі види салату

Огірки з помідорами на городі. Фото: Foscera

Квіти

Поруч із яблунею можна посадити рослини, які захистять її від мурах, попелиці та бджіл, а також прискорять процес дозрівання фруктів. Йдеться про такі рослини, як:

Чистотіл

Настурція

Чорнобривці

Кульбаби

Біла конюшина

Рослини чистотілу в лісі. Фото: Freepik

Якщо у вас маленька садова ділянка, вам не потрібно тримати місце під і навколо яблунь для інших рослин. Багато різних городніх і садових культур добре уживаються з цим деревом, допомагаючи йому рости і відлякуючи шкідників.

Якщо ви правильно оберете "сусідів" для своєї яблуні в саду, вам вдасться завжди збирати щедрі врожаї великих і смачних сезонних фруктів.

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