Что посадить возле яблони, чтобы собрать большой урожай — перечень растений, советы

Человек, который держит яблоко возле дерева в саду. Фото: Pinterest

При выращивании яблуни важно соблюдать правила "соседства", ведь можно навредить своему дереву и оставить себя без урожая. Опытные дачники рассказали, какие растения стоит посадить под этим плодовым деревом, чтобы они защищали его и улучшали развитие.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Какие растения стоит посадить возле яблони

Плодовые деревья и кустарники

Многие фруктовые деревья и ягодные кустарники, которые не боятся тени, не вредят яблоне и защищают ее от болезней и вредителей, можно смело сажать возле растения. Речь идет о таких плодовых деревьях и кустарниках, как:

Вишня

Слива

Крыжовник

Урожай вишни на ветке дерева. Фото: Pinterest

Овощи

Вокруг яблони можно также посадить популярные овощи, у которых нет развитой корневой системы. Речь идет о таких популярных овощах, как:

Огурцы

Кабачки

Помидоры

Чеснок

Лук

Под самым плодовым деревом высаживают лук на перо и редиску. Причем, собирают сначала урожай редиса, а уже потом — лука. Также под яблоней сажают:

Укроп

Щавель

Базилик

Все виды салата

Огурцы с помидорами на огороде. Фото: Foscera

Цветы

Рядом с яблоней можно посадить растения, которые защитят ее от муравьев, тли и пчел, а также ускорят процесс созревания фруктов. Речь идет о таких растениях, как:

Чистотел

Настурция

Бархатцы

Одуванчики

Белый клевер

Растения чистотела в лесу. Фото: Freepik

Если у вас маленький садовый участок, вам не нужно держать место под и вокруг яблонь для других растений. Многие различные огородные и садовые культуры хорошо уживаются с этим деревом, помогая ему расти и отпугивая вредителей.

Если вы правильно выберете "соседей" для своей яблони в саду, вам удастся всегда собирать щедрые урожаи больших и вкусных сезонных фруктов.

Напомним, мы писали о том, где в саду лучше не выращивать яблони.

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