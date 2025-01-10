Что посадить возле яблони, чтобы собрать большой урожай — перечень растений, советы

Что посадить возле яблони для лучшего урожая — советы садоводам
При выращивании яблуни важно соблюдать правила "соседства", ведь можно навредить своему дереву и оставить себя без урожая. Опытные дачники рассказали, какие растения стоит посадить под этим плодовым деревом, чтобы они защищали его и улучшали развитие.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Какие растения стоит посадить возле яблони
Плодовые деревья и кустарники
Многие фруктовые деревья и ягодные кустарники, которые не боятся тени, не вредят яблоне и защищают ее от болезней и вредителей, можно смело сажать возле растения. Речь идет о таких плодовых деревьях и кустарниках, как:
- Вишня
- Слива
- Крыжовник
Овощи
Вокруг яблони можно также посадить популярные овощи, у которых нет развитой корневой системы. Речь идет о таких популярных овощах, как:
- Огурцы
- Кабачки
- Помидоры
- Чеснок
- Лук
Под самым плодовым деревом высаживают лук на перо и редиску. Причем, собирают сначала урожай редиса, а уже потом — лука. Также под яблоней сажают:
- Укроп
- Щавель
- Базилик
- Все виды салата
Цветы
Рядом с яблоней можно посадить растения, которые защитят ее от муравьев, тли и пчел, а также ускорят процесс созревания фруктов. Речь идет о таких растениях, как:
- Чистотел
- Настурция
- Бархатцы
- Одуванчики
- Белый клевер
Если у вас маленький садовый участок, вам не нужно держать место под и вокруг яблонь для других растений. Многие различные огородные и садовые культуры хорошо уживаются с этим деревом, помогая ему расти и отпугивая вредителей.
Если вы правильно выберете "соседей" для своей яблони в саду, вам удастся всегда собирать щедрые урожаи больших и вкусных сезонных фруктов.
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