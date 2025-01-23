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Что сажать возле свеклы на огороде, чтоб всегда был щедрый урожай

23 января 2025 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Что надо посадить возле свеклы на огороде для лучшего урожая — список растений, советы
Дачник, который собирает урожай свеклы на огороде. Фото: Everypixel
Кристина Кучугурная - Редактор

Правильное "соседство" на огороде и в саду гарантирует большой урожай, поэтому то, каким он будет, зависит от того, какие растения вы посадите на одном участке. Опытные дачники рассказали, какие культуры необходимо посадить возле свеклы на огороде, чтобы получить бешеный урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Свекла — это популярный овощ, который хорошо растет отдельно от других культур, но с некоторыми растениями он, все же, умеет сосуществовать. Если вы хотите, чтобы этот овощ дал бешеный урожай и помог другим культурам достичь хороших результатов, посадите возле него некоторые растения.

Опытные дачники рассказали, какие растения-соседи улучшат урожай свеклы и "получат" от нее взамен не менее хороший уход.

Свекла
Урожай свеклы на огороде. Фото: Pinterest

Какие растения нужно посадить возле свеклы на огороде

Дачники с опытом рекомендуют посадить на одной грядке со свеклой на огороде такие популярные овощи, как:

  • Картофель
  • Фасоль
  • Капуста
  • Салат
  • Редиска
  • Чеснок
  • Лук
  • Морковь
Посадка свеклы
Сбор урожая свеклы на огороде. Фото: Decorexpro

Почему возле свеклы надо сажать именно эти растения

Дачники, которые часто сажают именно эти культуры возле свеклы, говорят о том, что эти растения хорошо влияют друг на друга, улучшают привкус и повышают уровень урожайности. К тому же, прореживание грядок культур, которые выращиваются по краям, не требует большого количества времени и энергии.

Если вы собираетесь посадить эти растения возле свеклы, обязательно проследите за тем, чтобы они не создавали тень для нее. Дело в том, что этот овощ любит расти в светлом месте на огороде. Кроме того, когда свекла нарастит свою большую ботву, она не должна создавать тень для низких посадок.

Напомним, мы писали о том, какие ранние сорта сладкого перца стоит посадить на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, что категорически нельзя сажать возле кабачков на огороде.

Также мы сообщали о том, что необходимо посадить возле гороха на огороде для большого урожая.

овощи растения советы огород свекла

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11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

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