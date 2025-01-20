Де на городі садити кабачки для великого врожаю — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай кабачків на городі. Фото: Freepik

Щоб завжди збирати великий врожай кабачків, необхідно обрати правильне місце для їхньої посадки. Досвідчені дачники розповіли, в якому місці на городі краще посадити цей популярний овоч, які сорти найкращі і як правильно поливати кабачки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Запам’ятайте, що кабачки люблять багато сонячного світла і тепло, а також хороший шар дренажу і землю з високим рівнем родючості. Дізнайтеся, в якому місці на городі краще висаджувати цей овоч, щоб він "віддячив" великим врожаєм.

Де варто садити кабачки на городі для гарного врожаю

Перш, ніж садити кабачки на городі, оберіть на своєму городі сонячні місця, де немає сильних вітрів. Якщо ви не хочете втратити врожай на своєму городі, в жодному разі не садіть цей овоч у півтіні або під кронами дерев.

Коли ви обрали ділянку, обов’язково видаліть всі бур’яни і підживіть город органічними добривами, щоб покращити структуру ґрунту, наділивши його всіма необхідними поживними елементами.

Рослина кабачків на городі. Фото: Tava Klade

Які сорти кабачків посадити на городі

Під час вибору сортів обов’язково орієнтуйтеся на те, яка погода у вашому регіоні. Наприклад, в Україні гарно плодоносять такі сорти кабачків, як:

Кавілі

Ленуца

Ардендо

Марселла

Асма

Кабачки різних сортів у кошиках. Фото: Pinterest

Як правильно поливати кабачки

Запам’ятайте, що кабачки потрібно регулярно поливати, особливо, якщо надворі висока температура повітря і немає опадів. Але обов’язково стежте за тим, щоб не було застою води. Час від часу також потрібно видаляти бур’яни, підживлювати і обрізати зайві пагони, щоб покращити ріст і розвиток рослин.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини потрібно посадити біля кабачків на городі.

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