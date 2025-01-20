Где на огороде сажать кабачки для большого урожая — советы дачникам

Человек, который собирает урожай кабачков на огороде. Фото: Freepik

Чтобы всегда собирать большой урожай кабачков, необходимо выбрать правильное место для их посадки. Опытные дачники рассказали, в каком месте на огороде лучше посадить этот популярный овощ, какие сорта самые лучшие и как правильно поливать кабачки.

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Запомните, что кабачки любят много солнечного света и тепло, а также хороший слой дренажа и землю с высоким уровнем плодородия. Узнайте, в каком месте на огороде лучше высаживать этот овощ, чтобы он "отблагодарил" большим урожаем.

Где стоит сажать кабачки на огороде для хорошего урожая

Прежде, чем сажать кабачки на огороде, выберите на своем огороде солнечные места, где нет сильных ветров. Если вы не хотите потерять урожай на своем огороде, ни в коем случае не сажайте этот овощ в полутени или под кронами деревьев.

Когда вы выбрали участок, обязательно удалите все сорняки и подкормите огород органическими удобрениями, чтобы улучшить структуру почвы, наделив ее всеми необходимыми питательными элементами.

Растение кабачков на огороде. Фото: Tava Klade

Какие сорта кабачков посадить на огороде

При выборе сортов обязательно ориентируйтесь на то, какая погода в вашем регионе. Например, в Украине хорошо плодоносят такие сорта кабачков, как:

Кавили

Ленуца

Ардендо

Марселла

Асма

Кабачки разных сортов в корзинах. Фото: Pinterest

Как правильно поливать кабачки

Запомните, что кабачки нужно регулярно поливать, особенно, если на улице высокая температура воздуха и нет осадков. Но обязательно следите за тем, чтобы не было застоя воды. Время от времени также нужно удалять сорняки, подкармливать и обрезать лишние побеги, чтобы улучшить рост и развитие растений.

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