Коли сіяти помідори на розсаду у лютому 2025 року — місячний календар та поради

Посів помідорів на розсаду. Колаж: Новини.LIVE

Власноруч вирощена розсада помідорів — це гарантія здорових і міцних рослин, які подарують неймовірно щедрий урожай. Саме тому в лютому багато дачників та городників починають підготовку до нового сезону. При цьому орієнтуватися необхідно на сорти помідорів та місячний календар. Якщо ви хочете отримати якісну розсаду і вчасно висадити її у відкритий ґрунт, ця стаття стане для вас корисним путівником.

Коли сіяти насіння за місячним календарем на лютий 2025 року, дізнайтесь далі у нашому матеріалі.

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Який сорт помідорів обрати

Для початку необхідно визначитися із сортом або з декількома. Врахуйте умови вирощування, термін та ваші потреби:

Ранні сорти. Дозрівають за 80-105 днів. Ідеальні для салатів і швидкого споживання. Середньостиглі сорти. Їхній цикл розвитку триває 110-120 днів. Чудово підходять для вирощування у відкритому ґрунті та масового збору врожаю. Пізньостиглі сорти. Потребують 125-140 днів до повного дозрівання. Ці сорти довго зберігаються та ідеально підходять для консервації.

Як радять досвідчені городники, для зимового посіву в лютому найкраще обирати середньостиглі та пізньостиглі сорти. Це забезпечить їхнє своєчасне дозрівання влітку та восени.

Дівчина сіє рослини на на розсаду. Фото: freepik.com

Місячний календар на лютий 2025 року — коли найвдаліші дні для посіву томатів на розсаду

Місячний календар допомагає вибрати найбільш сприятливі дати для посіву, адже вважається, що положення Місяця впливає на зростання та розвиток рослин.

Найсприятливіші дати для посіву помідорів на розсаду:

Пізньостиглі сорти — 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15 лютого. Середньостиглі сорти — 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 лютого.

Плануйте посів на сприятливі дні, але не забувайте про підготовку ґрунту та насіння заздалегідь.

Також додамо, що найнесприятливішими днями будуть 9 та 24 лютого. У ці дні активність рослин значно знизиться.

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