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Когда сеять помидоры на рассаду — лучшие даты в феврале 2025 года

27 января 2025 06:52
Александра Ткачук - Редактор
Когда сеять помидоры на рассаду в феврале 2025 года — лунный календарь и советы
Посев помидоров на рассаду. Колаж: Новини.LIVE
Александра Ткачук - Редактор

Самостоятельно выращенная рассада помидоров — это гарантия здоровых и крепких растений, которые подарят невероятно щедрый урожай. Именно поэтому в феврале многие дачники и огородники начинают подготовку к новому сезону. При этом ориентироваться необходимо на сорта помидоров и лунный календарь. Если вы хотите получить качественную рассаду и вовремя высадить ее в открытый грунт, эта статья станет для вас полезным путеводителем.

Когда сеять семена по лунному календарю на февраль 2025 года, узнайте далее в нашем материале.

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Какой сорт помидоров выбрать

Для начала необходимо определиться с сортом или с несколькими. Учтите условия выращивания, срок и ваши потребности:

  1. Ранние сорта. Созревают за 80-105 дней. Идеальны для салатов и быстрого потребления.
  2. Среднеспелые сорта. Их цикл развития занимает 110-120 дней. Прекрасно подходят для выращивания в открытом грунте и массового сбора урожая.
  3. Позднеспелые сорта. Требуют 125-140 дней до полного созревания. Эти сорта долго хранятся и идеально подходят для консервации.

Как советуют опытные огородники, для зимнего посева в феврале лучше всего выбирать среднеспелые и позднеспелые сорта. Это обеспечит их своевременное созревание летом и осенью.

 

Лунный календарь на февраль 2025 - когда самые удачные дни для посева томатов на рассаду
Девушка сеет растения на рассаду. Фото: freepik.com

Лунный календарь на февраль 2025 года — когда самые удачные дни для посева томатов на рассаду

Лунный календарь помогает выбрать наиболее благоприятные даты для посева, ведь считается, что положение Луны влияет на рост и развитие растений.

Самые благоприятные даты для посева помидоров на рассаду: 

  1. Позднеспелые сорта — 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15 февраля.
  2. Среднеспелые сорта — 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля.

Планируйте посев на благоприятные дни, но не забывайте о подготовке почвы и семян заранее.

Также добавим, что самыми неблагоприятными днями будут 9 и 24 февраля. В эти дни активность растений значительно снизится.

Ранее мы рассказывали, почему рассада помидоров может перерасти и как можно исправить проблемы.

Напомним, мы писали, какой ранний сорт огурцов порадует бешеным урожаем еще в мае.

Также предлагаем вам узнать, что обязательно надо посеять на рассаду в феврале.

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