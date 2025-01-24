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Ніколи не сійте розсаду в цих ємностях — чим це шкідливо

24 січня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
В яких ємностях не можна сіяти розсаду — корисні поради дачникам
Людина, яка сіє рослини на розсаду. Фото: Organicbazar
Христина Кучугурна - Редактор

Для посіву розсади багато дачників використовують стаканчики з-під звичайного йогурту або сметани, однак робити це категорично не слід. Ми розповідаємо, в яких ємностях краще не вирощувати розсаду, а які, навпаки, варто використовувати для посіву рослин на розсаду.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Які ємності краще не брати для розсади

Дачники з досвідом категорично не рекомендують брати для розсади пластикові стаканчики. Справа в тому, що залишки продуктів, шкідливі компоненти і відсутність дренажу створюють погані умови для вирощування рослини, від чого її коріння починає гнити, а сама розсада хворіє або навіть гине.

Рассада
Розсада у пластикових стаканчиках на вікні. Фото: Lmgaagro 

Крім того, всередині таких стаканчиків можуть залишатися молочнокислі бактерії, які також погано впливають на кореневу систему рослин.

Якщо ви думаєте, що достатньо просто помити такі ємності, щоб позбутися шкідливих речовин, то ви помиляєтеся. Справа в тому, що навіть якщо ви ретельно помиєте такі стаканчики, це не гарантує повного зникнення поганих мікроорганізмів.

В яких ємностях варто вирощувати розсаду

Якщо ви хочете виростити найкращу розсаду, виберіть краще інші ємності для її посіву. Вони повинні бути завглибшки до 15 сантиметрів, не більше. При цьому на дно обов’язково потрібно покласти дренаж, наприклад, керамзит, гальку або маленькі камінці.

Посев рассады
Процес посіву рослин на розсаду. Фото: House Digest

До того ж важливо правильно обрати і ґрунт, в якому ви будете вирощувати розсаду. Краще обрати саме торф, але перед цим його потрібно підживити добривами із вмістом мікроелементів або ґрунтом, поєднаним з піском і перегноєм.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини потрібно посіяти на розсаду в лютому 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, чому переростає розсада помідорів і як це виправити. 

Також ми повідомляли про те, як правильно вибрати насіння на посів розсади.

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