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Никогда не сейте рассаду в этих емкостях — чем это вредно

24 января 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
В каких емкостях нельзя сеять рассаду — полезные советы дачникам
Человек, который сеет растения на рассаду. Фото: Organicbazar
Кристина Кучугурная - Редактор

Для посева рассады многие дачники используют стаканчики из-под обычного йогурта или сметаны, однако, делать это категорически не следует. Мы рассказываем, в каких емкостях лучше не выращивать рассаду, а какие, наоборот, стоит использовать для посева растений на рассаду.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Какие емкости лучше не брать для рассады

Дачники с опытом категорически не рекомендуют брать для рассады пластиковые стаканчики. Дело в том, что остатки продуктов, вредные компоненты и отсутствие дренажа создают плохие условия для выращивания растения, от чего его корни начинают гнить, а сама рассада болеет или даже погибает.

Рассада
Рассада в пластиковых стаканчиках на окне. Фото: Lmgaagro 

Кроме того, внутри таких стаканчиков могут оставаться молочнокислые бактерии, которые также плохо влияют на корневую систему растений.

Если вы думаете, что достаточно просто помыть такие емкости, чтобы избавиться от вредных веществ, то вы ошибаетесь. Дело в том, что даже если вы тщательно помоете такие стаканчики, это не гарантирует полного исчезновения плохих микроорганизмов.

В каких емкостях стоит выращивать рассаду

Если вы хотите вырастить самую лучшую рассаду, выберите лучше другие емкости для ее посева. Они должны быть глубиной до 15 сантиметров, не более. При этом на дно обязательно нужно положить дренаж, например, керамзит, гальку или маленькие камешки.

Посев рассады
Процесс посева растений на рассаду. Фото: House Digest

К тому же важно правильно выбрать и почву, в которой вы будете выращивать рассаду. Лучше выбрать именно торф, но перед этим его нужно подкормить удобрениями с содержанием микроэлементов или почвой, совмещенной с песком и перегноем.

Напомним, мы писали о том, какие растения нужно посеять на рассаду в феврале 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, почему перерастает рассада помидоров и как это исправить.

Также мы сообщали о том, как правильно выбрать семена на посев рассады.

растения советы рассада запреты емкость

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19:48 Подробности крушения танкеров РФ в море — подвела герметичность

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