Як призупинити ріст розсади до посадки — поради та інструкції городникам

Як призупинити ріст розсади до посадки — поради городникам
Нерідко трапляються ситуації, коли розсада починає швидко розростатися, проте надворі ще не достатньо тепла температура для посадки. Досвідчені городники знають, як сповільнити ріст рослин.
Редакція Новини.LIVE розповідає, як призупинити ріст розсади.
Температура
Щоб сповільнити ріст рослин, варто переставити розсаду в прохолодне місце і з оптимальною температурою 15-18 градусів Цельсію. Занадто холодне повітря може навпаки зашкодити культурам
Добрива
Щоб розсада не продовувала так швидко рости, припиніть удобрювати ґрунт. Поживні речовини стимулюють розвиток стебел та коріння.
Скоротіть полив
Вода також позитивно впливає на ріст та розвиток рослини, а тому варто рідше поливати розсаду. Слідкуйте, щоб ґрунт не висох повністю, адже так культура загине.
Правильне освітлення
Щоб ваша розсада не тягнулась до променів сонця, переставте її в темну кімнату та організуйте штучне освітлення. Придбайте для цієї цілі спеціальну фітолампу або світлодіодний світильник.
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