Як призупинити ріст розсади до посадки — поради та інструкції городникам

Вирощування розсади томатів. Фото: Pinterest

Нерідко трапляються ситуації, коли розсада починає швидко розростатися, проте надворі ще не достатньо тепла температура для посадки. Досвідчені городники знають, як сповільнити ріст рослин.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як призупинити ріст розсади.

Читайте також:

Температура

Щоб сповільнити ріст рослин, варто переставити розсаду в прохолодне місце і з оптимальною температурою 15-18 градусів Цельсію. Занадто холодне повітря може навпаки зашкодити культурам

Добрива

Щоб розсада не продовувала так швидко рости, припиніть удобрювати ґрунт. Поживні речовини стимулюють розвиток стебел та коріння.

Вирощування розсади. Фото: Pinterest

Скоротіть полив

Вода також позитивно впливає на ріст та розвиток рослини, а тому варто рідше поливати розсаду. Слідкуйте, щоб ґрунт не висох повністю, адже так культура загине.

Правильне освітлення

Щоб ваша розсада не тягнулась до променів сонця, переставте її в темну кімнату та організуйте штучне освітлення. Придбайте для цієї цілі спеціальну фітолампу або світлодіодний світильник.

Нагадаємо, ми розповідали про те, як посіяти розсаду баклажанів для гарного врожаю.

Також ми повідомляли про те, чим потрібно підживити розсаду для прискорення росту рослин.