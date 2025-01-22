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Що треба посіяти на розсаду в лютому — поради дачникам

22 січня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що посіяти на розсаду в лютому 2025 — список рослин, поради дачникам
Жінка, яка сіє розсаду. Фото: House Digest
Христина Кучугурна - Редактор

У січні та лютому всі досвідчені дачники починають поступово відкривати сезон посіву розсади. Ми розповідаємо, які рослини можна посіяти на розсаду в останній зимовий місяць і як правильно доглядати ці культури у процесі вирощування.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Наближається лютий, а тому настав час потихеньку купувати і сіяти насіння на розсаду. Однак, перш, ніж це робити, уважно подивіться на терміни на пакуваннях насіння, щоб не припуститися помилки. Досвідчені дачники розповіли, що можна сіяти в лютому.

Рассада
Рослини на розсаді в стаканчиках. Фото: Freepik

Які рослини варто посіяти на розсаду в лютому

До списку рослин, які можна сіяти на розсаду в лютому 2025 року, відносяться такі культури, як:

  • Цибуля-порей
  • Селера
  • Солодкий перець
  • Гіркий перець
  • Помідори
  • Петунія
Помидоры
Розсада помідорів у стаканчиках. Фото: Pinterest

Як правильно доглядати розсаду 

Рівень освітлення

Коли розсада проросте, стежте за тим, щоб паростки не витягувалися, адже потім вже не буде жодного сенсу у ній. Обов’язково ставте розсаду там, де є гарне освітлення, адже саме погане світло може викликати проблеми. Наприклад, томати потребують, щонайменше, 17 годин світла, а ось перцю потрібно 13 годин стабільного освітлення.

Температура ґрунту

При посіві розсади також необхідно стежити і за тим, яка температура вашого ґрунту. Можна не чекати на пророщення рослини, якщо температура ґрунту становиться менше, ніж 15 градусів. Особливо це стосується культур, які люблять тепло.

Зверніть увагу, що на початку етапу росту помідори і перець можуть страждати від такої грибкової хвороби, як чорна ніжка. Саме правильне освітлення, відповідний полив і догляд при вирощуванні допоможуть вам виростити найкращу розсаду.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно обирати насіння на розсаду. 

Раніше ми розповідали про те, як посіяти розсаду баклажанів для гарного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, чим потрібно підживити розсаду для прискорення росту рослин. 

рослини культура лютий поради розсада

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