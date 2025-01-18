Як обирати насіння для посадки на розсаду — поради

Насіння для розсади. Фото: Freepik

Більшість городників починають купувати насіння на розсаду вже зараз. Однак важливо не помилитися з вибором, адже якісне насіння — це запорука гарного врожаю.

Новини.LIVE розповідає, як правильно обрати насіння для посадки, щоб уникнути неприємностей у дачний сезон.

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Широкий асортимент насіння у магазинах може збити з пантелику навіть досвідчених господарів. Тож при купівлі посадкового матеріалу завжди дотримуйтеся важливих правил.

По-перше, купувати насіння краще у перевірених продавців або напряму у постачальника. По-друге, уважно ознайомтеся з інформацією на упаковці. Звертайте увагу на такі дані:

назва культури та сорту;

виробник (назва компанії, контактна інформація);

вага або кількість насіння;

дата фасування та кінцевий термін придатності (штемпель має бути нанесений окремо, а не надрукований).

На упаковці зазвичай зазначають або вагу, або кількість насіння. Щоб приблизно розрахувати, скільки насіння у грамах:

дрібне насіння (до 1000 штук на 1 грам);

середнє (150–350 штук);

велике (до 10 штук на грам).

Насіння для посадки. Фото: Freepik

Яке насіння обрати — сортове чи гібридне?

Відрізнити гібридне насіння від сортового можна за позначкою на упаковці. Якщо біля назви є позначка F1, це означає, що перед вами гібрид першого покоління. Таке насіння отримують шляхом схрещування двох або більше сортів. Гібриди вирізняються стійкістю до хвороб, несприятливих погодних умов, дають більший урожай і крупніші плоди.

Якщо позначки немає, це насіння сортове. Його отримують після ретельного відбору найкращих зразків. Проте слід враховувати, що з такого насіння рослини не будуть однаковими за формою та розміром, наприклад, як у випадку з огірками чи помідорами. Сортові культури також менш стійкі до захворювань.

Якщо на сортовому насінні є позначка S1, S2 і так далі, це означає, що перед вами елітне насіння. Цифра вказує на покоління, де перше є найбільш якісним.

Також деякі виробники можуть запропонувати посадковий матеріал із додатковою обробкою — дражоване або інкрустоване. У першому варіанті насіння покрите спеціальною оболонкою, що захищає від шкідників і забезпечує кращу схожість, а у другому — просочене стимуляторами росту, має натуральний розмір та підвищену схожість.

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