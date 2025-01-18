Як обирати насіння для посадки на розсаду — поради

Як правильно обрати насіння на розсаду — важливі поради
Більшість городників починають купувати насіння на розсаду вже зараз. Однак важливо не помилитися з вибором, адже якісне насіння — це запорука гарного врожаю.
Новини.LIVE розповідає, як правильно обрати насіння для посадки, щоб уникнути неприємностей у дачний сезон.
На що дивитися при виборі насіння на розсаду
Широкий асортимент насіння у магазинах може збити з пантелику навіть досвідчених господарів. Тож при купівлі посадкового матеріалу завжди дотримуйтеся важливих правил.
По-перше, купувати насіння краще у перевірених продавців або напряму у постачальника. По-друге, уважно ознайомтеся з інформацією на упаковці. Звертайте увагу на такі дані:
- назва культури та сорту;
- виробник (назва компанії, контактна інформація);
- вага або кількість насіння;
- дата фасування та кінцевий термін придатності (штемпель має бути нанесений окремо, а не надрукований).
На упаковці зазвичай зазначають або вагу, або кількість насіння. Щоб приблизно розрахувати, скільки насіння у грамах:
- дрібне насіння (до 1000 штук на 1 грам);
- середнє (150–350 штук);
- велике (до 10 штук на грам).
Яке насіння обрати — сортове чи гібридне?
Відрізнити гібридне насіння від сортового можна за позначкою на упаковці. Якщо біля назви є позначка F1, це означає, що перед вами гібрид першого покоління. Таке насіння отримують шляхом схрещування двох або більше сортів. Гібриди вирізняються стійкістю до хвороб, несприятливих погодних умов, дають більший урожай і крупніші плоди.
Якщо позначки немає, це насіння сортове. Його отримують після ретельного відбору найкращих зразків. Проте слід враховувати, що з такого насіння рослини не будуть однаковими за формою та розміром, наприклад, як у випадку з огірками чи помідорами. Сортові культури також менш стійкі до захворювань.
Якщо на сортовому насінні є позначка S1, S2 і так далі, це означає, що перед вами елітне насіння. Цифра вказує на покоління, де перше є найбільш якісним.
Також деякі виробники можуть запропонувати посадковий матеріал із додатковою обробкою — дражоване або інкрустоване. У першому варіанті насіння покрите спеціальною оболонкою, що захищає від шкідників і забезпечує кращу схожість, а у другому — просочене стимуляторами росту, має натуральний розмір та підвищену схожість.
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