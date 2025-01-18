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Як правильно обрати насіння на розсаду — важливі поради

18 січня 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як обирати насіння для посадки на розсаду — поради
Насіння для розсади. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Більшість городників починають купувати насіння на розсаду вже зараз. Однак важливо не помилитися з вибором, адже якісне насіння — це запорука гарного врожаю.

Новини.LIVE розповідає, як правильно обрати насіння для посадки, щоб уникнути неприємностей у дачний сезон.

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Широкий асортимент насіння у магазинах може збити з пантелику навіть досвідчених господарів. Тож при купівлі посадкового матеріалу завжди дотримуйтеся важливих правил.

По-перше, купувати насіння краще у перевірених продавців або напряму у постачальника. По-друге, уважно ознайомтеся з інформацією на упаковці. Звертайте увагу на такі дані:

  • назва культури та сорту;
  • виробник (назва компанії, контактна інформація);
  • вага або кількість насіння;
  • дата фасування та кінцевий термін придатності (штемпель має бути нанесений окремо, а не надрукований).

На упаковці зазвичай зазначають або вагу, або кількість насіння. Щоб приблизно розрахувати, скільки насіння у грамах:

  • дрібне насіння (до 1000 штук на 1 грам);
  • середнє (150–350 штук);
  • велике (до 10 штук на грам).
Як правильно обрати насіння на розсаду - фото
Насіння для посадки. Фото: Freepik

Яке насіння обрати — сортове чи гібридне?

Відрізнити гібридне насіння від сортового можна за позначкою на упаковці. Якщо біля назви є позначка F1, це означає, що перед вами гібрид першого покоління. Таке насіння отримують шляхом схрещування двох або більше сортів. Гібриди вирізняються стійкістю до хвороб, несприятливих погодних умов, дають більший урожай і крупніші плоди.

Якщо позначки немає, це насіння сортове. Його отримують після ретельного відбору найкращих зразків. Проте слід враховувати, що з такого насіння рослини не будуть однаковими за формою та розміром, наприклад, як у випадку з огірками чи помідорами. Сортові культури також менш стійкі до захворювань.

Якщо на сортовому насінні є позначка S1, S2 і так далі, це означає, що перед вами елітне насіння. Цифра вказує на покоління, де перше є найбільш якісним.

Також деякі виробники можуть запропонувати посадковий матеріал із додатковою обробкою — дражоване або інкрустоване. У першому варіанті насіння покрите спеціальною оболонкою, що захищає від шкідників і забезпечує кращу схожість, а у другому — просочене стимуляторами росту, має натуральний розмір та підвищену схожість.

Раніше ми розповідали, п'ять дієвих способів за копійки, як швидко проростити розсаду.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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