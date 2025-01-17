Що посіяти на розсаду в січні 2025 — список рослин, поради дачникам

Жінка, яка садить рослини на розсаду. Фото: Freepik

Дачники з досвідом знають, що в січні можна посіяти на розсаду декілька городніх культур, щоб зекономити час навесні. Ми розповідаємо, які рослини можна посадити на розсаду в перший місяць року, щоб потім посіяти їх у відкритий ґрунт.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Квіти

До списку квітів, які можна посіяти на розсаду, входять:

Петунії

Бегонії

Геліотроп

Лобелія

Примула

Турецька гвоздика

Тюльпани

Нарциси

Гіацинти

Крокуси

Яскраві квіти на розсаду. Фото: Pinterest

Болгарський перець

Для посіву цього овочу на розсаду підійдуть середньостиглі та пізні сорти, але перед посадкою краще замочити насіння в розчині деревної золи. Для приготування цього розчина візьміть такі інгредієнти, як:

Деревна зола — 2 грами

Тепла вода — 1 літр

Насіння овочу зав’яжіть в марлевий або тканинний "мішечок" і помістіть у розчин, залишивши в такому стані на три години. Після цього промийте насіння і покладіть його на батарею сушитися. Посійте насіння в маленькі місткості завглибшки не більше п’яти сантиметрів і поливайте розсаду до появи перших паростків один раз на три дні з пульверизатора.

Болгарський перець на розсаду. Фото: Pinterest

Помідори

Перед посівом насіння томатів замочіть у теплій воді на 30 хвилин, а ґрунт обприскайте такою ж водою, потім посадіть насіння в окремі стаканчики або великий контейнер на відстані в 4 сантиметри одне від одного. Накрийте контейнер плівкою і поставте його біля батареї у світле місце, регулярно поливаючи ґрунт.

Помідори на розсаду в стаканчиках. Фото: Meesho

Баклажани

За добу до посіву ґрунт рясно полийте, а насіння викладіть у кожну склянку у кількості дві-три насінини, присипавши їх ґрунтом. При посіві баклажанів у загальний контейнер зробіть борозни завглибшки 2 сантиметри на відстані в 5 сантиметрів. Накрийте контейнери плівкою і помістіть у тепле місце.

Баклажани на розсаду на столі. Фото: Decorexpro

Полуниця

Замочіть насіння цієї ягоди у теплій воді та просушіть, потім змішайте універсальний ґрунт з піском у пропорції один до одного і посипте насіння рівномірно. Візьміть місткість завглибшки не більше трьох сантиметрів, накрийте її плівкою і поставте біля батареї.

Три розсади полуниці на столі. Фото: Meesho

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