Що посіяти на розсаду в січні 2025 — список рослин, поради дачникам

Які рослини посіяти на розсаду в січні — корисні поради
Дачники з досвідом знають, що в січні можна посіяти на розсаду декілька городніх культур, щоб зекономити час навесні. Ми розповідаємо, які рослини можна посадити на розсаду в перший місяць року, щоб потім посіяти їх у відкритий ґрунт.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Які рослини посіяти на розсаду в січні
Квіти
До списку квітів, які можна посіяти на розсаду, входять:
- Петунії
- Бегонії
- Геліотроп
- Лобелія
- Примула
- Турецька гвоздика
- Тюльпани
- Нарциси
- Гіацинти
- Крокуси
Болгарський перець
Для посіву цього овочу на розсаду підійдуть середньостиглі та пізні сорти, але перед посадкою краще замочити насіння в розчині деревної золи. Для приготування цього розчина візьміть такі інгредієнти, як:
- Деревна зола — 2 грами
- Тепла вода — 1 літр
Насіння овочу зав’яжіть в марлевий або тканинний "мішечок" і помістіть у розчин, залишивши в такому стані на три години. Після цього промийте насіння і покладіть його на батарею сушитися. Посійте насіння в маленькі місткості завглибшки не більше п’яти сантиметрів і поливайте розсаду до появи перших паростків один раз на три дні з пульверизатора.
Помідори
Перед посівом насіння томатів замочіть у теплій воді на 30 хвилин, а ґрунт обприскайте такою ж водою, потім посадіть насіння в окремі стаканчики або великий контейнер на відстані в 4 сантиметри одне від одного. Накрийте контейнер плівкою і поставте його біля батареї у світле місце, регулярно поливаючи ґрунт.
Баклажани
За добу до посіву ґрунт рясно полийте, а насіння викладіть у кожну склянку у кількості дві-три насінини, присипавши їх ґрунтом. При посіві баклажанів у загальний контейнер зробіть борозни завглибшки 2 сантиметри на відстані в 5 сантиметрів. Накрийте контейнери плівкою і помістіть у тепле місце.
Полуниця
Замочіть насіння цієї ягоди у теплій воді та просушіть, потім змішайте універсальний ґрунт з піском у пропорції один до одного і посипте насіння рівномірно. Візьміть місткість завглибшки не більше трьох сантиметрів, накрийте її плівкою і поставте біля батареї.
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