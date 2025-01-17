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Какие растения посеять на рассаду в январе — полезные советы

17 января 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что посеять на рассаду в январе 2025 — список растений, советы дачникам
Женщина, которая сажает растения на рассаду. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Дачники с опытом знают, что в январе можно посеять на рассаду несколько огородных культур, чтобы сэкономить время весной. Мы рассказываем, какие растения можно посадить на рассаду в первый месяц года, чтобы потом посеять их в открытый грунт.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Какие растения посеять на рассаду в январе

Цветы

В список цветов, которые можно посеять на рассаду, входят:

  • Петунии
  • Бегонии
  • Гелиотроп
  • Лобелия
  • Примула
  • Турецкая гвоздика
  • Тюльпаны
  • Нарциссы
  • Гиацинты
  • Крокусы
Рассада цветов
Яркие цветы на рассаду. Фото: Pinterest

Болгарский перец

Для посева этого овоща на рассаду подойдут среднеспелые и поздние сорта, но перед посадкой лучше замочить семена в растворе древесной золы. Для приготовления этого раствора возьмите такие ингредиенты, как:

  • Древесная зола — 2 грамма
  • Теплая вода — 1 литр

Семена овоща завяжите в марлевый или тканевый "мешочек" и поместите в раствор, оставив в таком состоянии на три часа. После этого промойте семена и положите их на батарею сушиться. Посейте семена в маленькие емкости глубиной не более пяти сантиметров и поливайте рассаду до появления первых ростков один раз в три дня из пульверизатора.

Перец на рассаду
Болгарский перец на рассаду. Фото: Pinterest

Помидоры

Перед посевом семена томатов замочите в теплой воде на 30 минут, а почву опрыскайте такой же водой, затем посадите семена в отдельные стаканчики или большой контейнер на расстоянии в 4 сантиметра друг от друга. Накройте контейнер пленкой и поставьте его возле батареи в светлое место, регулярно поливая почву.

Рассада помидоров
Помидоры на рассаду в стаканчиках. Фото: Meesho

Баклажаны

За сутки до посева почву обильно полейте, а семена выложите в каждый стакан в количестве два-три семени, присыпав их почвой. При посеве баклажанов в общий контейнер сделайте борозды глубиной 2 сантиметра на расстоянии в 5 сантиметров. Накройте контейнеры пленкой и поместите в теплое место.

Рассада баклажанов
Баклажаны на рассаду на столе. Фото: Decorexpro

Клубника

Замочите семена этой ягоды в теплой воде и просушите, затем смешайте универсальный грунт с песком в пропорции один к одному и посыпьте семена равномерно. Возьмите емкость глубиной не более трех сантиметров, накройте ее пленкой и поставьте возле батареи.

Рассада клубники
Три рассады клубники на столе. Фото: Meesho

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкармливать плодовые деревья в саду в январе.

Ранее мы рассказывали о том, что можно посеять в теплице в январе 2025 года.

Также мы сообщали о том, как подкармливать растения на огороде древесной золой зимой.

растения советы огород рассада январь 2025 год

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