Что посеять на рассаду в январе 2025 — список растений, советы дачникам

Какие растения посеять на рассаду в январе — полезные советы
Дачники с опытом знают, что в январе можно посеять на рассаду несколько огородных культур, чтобы сэкономить время весной. Мы рассказываем, какие растения можно посадить на рассаду в первый месяц года, чтобы потом посеять их в открытый грунт.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Какие растения посеять на рассаду в январе
Цветы
В список цветов, которые можно посеять на рассаду, входят:
- Петунии
- Бегонии
- Гелиотроп
- Лобелия
- Примула
- Турецкая гвоздика
- Тюльпаны
- Нарциссы
- Гиацинты
- Крокусы
Болгарский перец
Для посева этого овоща на рассаду подойдут среднеспелые и поздние сорта, но перед посадкой лучше замочить семена в растворе древесной золы. Для приготовления этого раствора возьмите такие ингредиенты, как:
- Древесная зола — 2 грамма
- Теплая вода — 1 литр
Семена овоща завяжите в марлевый или тканевый "мешочек" и поместите в раствор, оставив в таком состоянии на три часа. После этого промойте семена и положите их на батарею сушиться. Посейте семена в маленькие емкости глубиной не более пяти сантиметров и поливайте рассаду до появления первых ростков один раз в три дня из пульверизатора.
Помидоры
Перед посевом семена томатов замочите в теплой воде на 30 минут, а почву опрыскайте такой же водой, затем посадите семена в отдельные стаканчики или большой контейнер на расстоянии в 4 сантиметра друг от друга. Накройте контейнер пленкой и поставьте его возле батареи в светлое место, регулярно поливая почву.
Баклажаны
За сутки до посева почву обильно полейте, а семена выложите в каждый стакан в количестве два-три семени, присыпав их почвой. При посеве баклажанов в общий контейнер сделайте борозды глубиной 2 сантиметра на расстоянии в 5 сантиметров. Накройте контейнеры пленкой и поместите в теплое место.
Клубника
Замочите семена этой ягоды в теплой воде и просушите, затем смешайте универсальный грунт с песком в пропорции один к одному и посыпьте семена равномерно. Возьмите емкость глубиной не более трех сантиметров, накройте ее пленкой и поставьте возле батареи.
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