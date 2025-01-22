Что посеять на рассаду в феврале 2025 — список растений, советы дачникам

Женщина, которая сеет рассаду. Фото: House Digest

В январе и феврале все опытные дачники начинают постепенно открывать сезон посева рассады. Мы рассказываем, какие растения можно посеять на рассаду в последний зимний месяц и как правильно ухаживать за этими культурами в процессе выращивания.

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Приближается февраль, а потому пришло время потихоньку покупать и сеять семена на рассаду. Однако, прежде, чем это делать, внимательно посмотрите на сроки на упаковках семян, чтобы не допустить ошибку. Опытные дачники рассказали, что можно сеять в феврале.

Растения на рассаде в стаканчиках. Фото: Freepik

Какие растения стоит посеять на рассаду в феврале

В список растений, которые можно сеять на рассаду в феврале 2025 года, относятся такие культуры, как:

Лук-порей

Селера

Сладкий перец

Горький перец

Помидоры

Петуния

Рассада помидоров в стаканчиках. Фото: Pinterest

Как правильно ухаживать за рассадой

Уровень освещения

Когда рассада прорастет, следите за тем, чтобы ростки не вытягивались, ведь потом уже не будет никакого смысла в ней. Обязательно ставьте рассаду там, где есть хорошее освещение, ведь именно плохой свет может вызвать проблемы. Например, томаты нуждаются, минимум, в 17 часах света, а вот перцу нужно 13 часов стабильного освещения.

Температура почвы

При посеве рассады также необходимо следить и за тем, какая температура вашего грунта. Можно не дожидаться прорастания растения, если температура почвы составляет меньше, чем 15 градусов. Особенно это касается культур, которые любят тепло.

Обратите внимание, что в начале этапа роста помидоры и перец могут страдать от такой грибковой болезни, как черная ножка. Именно правильное освещение, соответствующий полив и уход при выращивании помогут вам вырастить самую лучшую рассаду.

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