Что посеять на рассаду в феврале 2025 — список растений, советы дачникам

Что надо посеять на рассаду в феврале — советы дачникам
В январе и феврале все опытные дачники начинают постепенно открывать сезон посева рассады. Мы рассказываем, какие растения можно посеять на рассаду в последний зимний месяц и как правильно ухаживать за этими культурами в процессе выращивания.
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Приближается февраль, а потому пришло время потихоньку покупать и сеять семена на рассаду. Однако, прежде, чем это делать, внимательно посмотрите на сроки на упаковках семян, чтобы не допустить ошибку. Опытные дачники рассказали, что можно сеять в феврале.
Какие растения стоит посеять на рассаду в феврале
В список растений, которые можно сеять на рассаду в феврале 2025 года, относятся такие культуры, как:
- Лук-порей
- Селера
- Сладкий перец
- Горький перец
- Помидоры
- Петуния
Как правильно ухаживать за рассадой
Уровень освещения
Когда рассада прорастет, следите за тем, чтобы ростки не вытягивались, ведь потом уже не будет никакого смысла в ней. Обязательно ставьте рассаду там, где есть хорошее освещение, ведь именно плохой свет может вызвать проблемы. Например, томаты нуждаются, минимум, в 17 часах света, а вот перцу нужно 13 часов стабильного освещения.
Температура почвы
При посеве рассады также необходимо следить и за тем, какая температура вашего грунта. Можно не дожидаться прорастания растения, если температура почвы составляет меньше, чем 15 градусов. Особенно это касается культур, которые любят тепло.
Обратите внимание, что в начале этапа роста помидоры и перец могут страдать от такой грибковой болезни, как черная ножка. Именно правильное освещение, соответствующий полив и уход при выращивании помогут вам вырастить самую лучшую рассаду.
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