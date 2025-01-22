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Что надо посеять на рассаду в феврале — советы дачникам

22 января 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что посеять на рассаду в феврале 2025 — список растений, советы дачникам
Женщина, которая сеет рассаду. Фото: House Digest
Кристина Кучугурная - Редактор

В январе и феврале все опытные дачники начинают постепенно открывать сезон посева рассады. Мы рассказываем, какие растения можно посеять на рассаду в последний зимний месяц и как правильно ухаживать за этими культурами в процессе выращивания.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Приближается февраль, а потому пришло время потихоньку покупать и сеять семена на рассаду. Однако, прежде, чем это делать, внимательно посмотрите на сроки на упаковках семян, чтобы не допустить ошибку. Опытные дачники рассказали, что можно сеять в феврале.

Рассада
Растения на рассаде в стаканчиках. Фото: Freepik

Какие растения стоит посеять на рассаду в феврале

В список растений, которые можно сеять на рассаду в феврале 2025 года, относятся такие культуры, как:

  • Лук-порей
  • Селера
  • Сладкий перец
  • Горький перец
  • Помидоры
  • Петуния
Помидоры
Рассада помидоров в стаканчиках. Фото: Pinterest

Как правильно ухаживать за рассадой

Уровень освещения

Когда рассада прорастет, следите за тем, чтобы ростки не вытягивались, ведь потом уже не будет никакого смысла в ней. Обязательно ставьте рассаду там, где есть хорошее освещение, ведь именно плохой свет может вызвать проблемы. Например, томаты нуждаются, минимум, в 17 часах света, а вот перцу нужно 13 часов стабильного освещения.

Температура почвы

При посеве рассады также необходимо следить и за тем, какая температура вашего грунта. Можно не дожидаться прорастания растения, если температура почвы составляет меньше, чем 15 градусов. Особенно это касается культур, которые любят тепло.

Обратите внимание, что в начале этапа роста помидоры и перец могут страдать от такой грибковой болезни, как черная ножка. Именно правильное освещение, соответствующий полив и уход при выращивании помогут вам вырастить самую лучшую рассаду.

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно выбирать семена на рассаду.

Ранее мы рассказывали о том, как посеять рассаду баклажанов для хорошего урожая.

Также мы сообщали о том, чем нужно подкормить рассаду для ускорения роста растений.

растения культура февраль советы рассада

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