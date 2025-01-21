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Переростає розсада помідорів — чому і як виправити проблему

21 січня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна запобігти переростанню розсади помідорів — корисні поради дачникам
Людина, яка тримає розсаду помідорів. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен справжній дачник мріє виростити найкращу томатну розсаду, адже від неї залежить, чи буде на городі великий врожай м’ясистих і смачних помідорів. Ми розповідаємо, що потрібно робити, щоб розсада цього популярного овоча не переросла.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Зараз всі справжні городники починають поступово готуватися до нового дачного сезону — хтось сіє розсаду, хтось обирає сорти, а хтось купує матеріали. Але інколи буває так, що розсада починає переростати, що негативно впливає на майбутній врожай, зокрема, це стосується і томатної розсади.

Однак, існує одна хитрість, яка допоможе вам уникнути виникнення цієї поширеної проблеми. Дізнайтеся, про який секрет йдеться в цьому випадку.

Рассада помидоров
Рослина помідорів на розсаді. Фото: Pinterest

Чому переростає розсада помідорів

Основною причиною переростання розсади томатів є надмірно висока температура ґрунту. Справа в тому, що коли ґрунт прогрівається більше, ніж на 22 градуси тепла, рослини починають витягуватися. Це з’ясувалося після того, як дачники з досвідом поставили однакову розсаду на пластиковому підвіконні біля батареї та на дерев’яному.

Переросшая рассада
Розсада помідорів, яка переросла. Фото: Alamy

Як уникнути переростання розсади помідорів

Фахівці радять тримати розсаду в ґрунті, температура якого десь 20-22 градуса тепла, а щойно з’являться перші петельки, температуру потрібно знизити до 18 градусів. Тому міряти температуру потрібно як вранці, так і ввечері.

Такий спосіб стосується абсолютно всіх сортів томатів, а тому підходить і для ваших рослин. До того ж, дотримуючись правильної температури, вам не потрібно буде навіть підживлювати розсаду.

Нагадаємо, ми писали про те, чим можна дешево підживити розсаду для кращого росту рослин.

Раніше ми розповідали про те, як правильно сіяти помідори на розсаду для кращого врожаю. 

Також ми повідомляли про те, в чому категорично не можна сіяти розсаду.

овочі поради город помідори розсада томат

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