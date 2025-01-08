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Які ємності категорично не підходять для розсади — типова помилка

8 січня 2025 06:52
Олександра Ткачук - Редактор
У яких ємностях не можна вирощувати розсаду — поширена помилка садівників
Дівчина доглядає за розсадою овочів. Фото: shutterstock.com
Олександра Ткачук - Редактор

Вирощування розсади — важливий етап для кожного садівника, адже від цього залежить майбутній врожай. Однак вибір неправильних ємностей може значно ускладнити цей процес і навіть призвести до загибелі рослин.

Які ємності не підходять для вирощування розсади, чому це небезпечно та як обрати правильні контейнери, дізнавайтесь далі у нашій статті. 

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Які контейнери для розсади — поганий вибір

Часто для розсади використовують пластикові контейнери з-під йогуртів чи сметани, проте такий підхід має серйозні недоліки. Чому пластикові контейнери з-під продуктів не можна використовувати:

1. Залишки продуктів та шкідливі мікроорганізми

Контейнери з-під молочних продуктів, навіть після ретельного миття, можуть залишати на стінках залишки молочнокислих бактерій. Ці мікроорганізми створюють несприятливе середовище для коренів, що може призвести до їх загнивання або хвороб. Особливо це стосується рослин із чутливою кореневою системою.

2. Шкідливі речовини в пластику

Багаторазове використання пластикових ємностей не завжди безпечне. Матеріали, з яких виготовляють такі контейнери, можуть виділяти токсичні речовини, що негативно впливають на ріст рослин і якість ґрунту.

3. Відсутність дренажу

Пластикові контейнери зазвичай не мають отворів для дренажу. Через це вода застоюється, що викликає перезволоження ґрунту і загнивання коренів. Відсутність дренажу — одна з найпоширеніших причин загибелі розсади.

 

Які контейнери для розсади — поганий вибір
Розсада у пластикових стаканчиках. Скриншот з відео на Youtube

Як правильно вибрати ємності для розсади

Дотримуйтесь цих простих порад:

1. Віддавайте перевагу спеціалізованим касетам

Для розсади краще використовувати спеціальні касети глибиною до 15 см. Вони забезпечують рівномірний ріст кореневої системи та дозволяють уникнути перезволоження.

2. Забезпечуйте рослини дренажним шаром — обов'язкова умова

На дно ємності слід викласти дренажний шар із дрібних камінців, гальки чи керамзиту. Це допоможе відводити зайву вологу й уникнути застою води.

3. Обирайте правильний ґрунт

Оптимальним вибором буде торф'яний субстрат, збагачений мікроелементами, або суміш перегною й піску. Такий ґрунт забезпечує рослинам усі необхідні поживні речовини.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете уникнути поширених помилок і забезпечити своїй розсаді здоровий старт.

 

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