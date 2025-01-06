Коли і як садити помідори на розсаду — корисні поради

Посів насіння помідорів на розсаду. Фото: Jauns.lv

Щоб розсада вийшла здоровою, міцною і дала щедрий врожай, про неї необхідно піклуватися, зокрема поливати, підживлювати тощо. Ми розповідаємо, коли варто сіяти насіння помідорів на розсаду і як це правильно робити, щоб не припуститися помилки.

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Коли потрібно садити помідори на розсаду

Сезон посіву насіння помідорів на розсаду залежить від того, в якому кліматі ви живете. Якщо ви живете на півдні, це можна зробити раніше, а якщо на півночі, то дата посіву — більш пізніша. Однак, зазвичай насіння томатів на розсаду сіють із середини лютого до середини березня.

Багато насіння помідорів на посадку. Фото: Pinterest

Також деякі дачники орієнтуються на сорт томатів і терміни їхнього дозрівання, зокрема:

Ранні та ультраранні сорти зріють за 80-105 днів

Середньостиглі сорти зріють за 110-120 днів

Пізні сорти зріють за 125-140 днів

Як посадити розсаду помідорів

Перш, ніж садити насіння томатів, спочатку підготуйте ємності, наприклад, горщики об’ємом 200 мілілітрів або пластикові стаканчики з дренажними отворами. Наповніть ці ємності ґрунтом більше, ніж наполовину, і покладіть насінину в центрі, трохи притиснувши її. Зверху присипте насіння шаром ґрунту десь 0,5 сантиметрів.

Щойно ви посіяли насіння, візьміть шприц або пульверизатор, полийте їх водою і накрийте харчовою плівкою, щоб створити свого роду теплицю і активувати пророщування насіння. Обов’язково помістіть горщики з насінням у тепле місце, де температура повітря становить приблизно 25 градусів.

Посів насіння помідорів у ґрунті. Фото: Pinterest

Щойно насіння проклюнеться, а це за п’ять-сім днів, зніміть плівку і помістіть ємності в добре освітлене місце. На цьому етапі температура може бути вже нижчою — 18-22 градуса.

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