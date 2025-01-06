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Коли варто садити розсаду помідорів — як це робити, поради

6 січня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Коли і як садити помідори на розсаду — корисні поради
Посів насіння помідорів на розсаду. Фото: Jauns.lv
Христина Кучугурна - Редактор

Щоб розсада вийшла здоровою, міцною і дала щедрий врожай, про неї необхідно піклуватися, зокрема поливати, підживлювати тощо. Ми розповідаємо, коли варто сіяти насіння помідорів на розсаду і як це правильно робити, щоб не припуститися помилки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Коли потрібно садити помідори на розсаду

Сезон посіву насіння помідорів на розсаду залежить від того, в якому кліматі ви живете. Якщо ви живете на півдні, це можна зробити раніше, а якщо на півночі, то дата посіву — більш пізніша. Однак, зазвичай насіння томатів на розсаду сіють із середини лютого до середини березня.

Семена помидоров
Багато насіння помідорів на посадку. Фото: Pinterest

Також деякі дачники орієнтуються на сорт томатів і терміни їхнього дозрівання, зокрема:

  • Ранні та ультраранні сорти зріють за 80-105 днів
  • Середньостиглі сорти зріють за 110-120 днів
  • Пізні сорти зріють за 125-140 днів

Як посадити розсаду помідорів

Перш, ніж садити насіння томатів, спочатку підготуйте ємності, наприклад, горщики об’ємом 200 мілілітрів або пластикові стаканчики з дренажними отворами. Наповніть ці ємності ґрунтом більше, ніж наполовину, і покладіть насінину в центрі, трохи притиснувши її. Зверху присипте насіння шаром ґрунту десь 0,5 сантиметрів.

Щойно ви посіяли насіння, візьміть шприц або пульверизатор, полийте їх водою і накрийте харчовою плівкою, щоб створити свого роду теплицю і активувати пророщування насіння. Обов’язково помістіть горщики з насінням у тепле місце, де температура повітря становить приблизно 25 градусів.

Посев помидоров
Посів насіння помідорів у ґрунті. Фото: Pinterest

Щойно насіння проклюнеться, а це за п’ять-сім днів, зніміть плівку і помістіть ємності в добре освітлене місце. На цьому етапі температура може бути вже нижчою — 18-22 градуса.

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти помідорів вважаються найкращими для посадки. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти помідорів вважаються найгіршими для посадки на городі. 

Також ми повідомляли про те, що можна садити після помідорів на городі.

овочі поради город помідори розсада томат

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