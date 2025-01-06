Когда и как сажать помидоры на рассаду — полезные советы

Посев семян помидоров на рассаду. Фото: Jauns.lv

Чтобы рассада получилась здоровой, крепкой и дала щедрый урожай, о ней необходимо заботиться, в частности, поливать, подкармливать и т.д. Мы рассказываем, когда стоит сеять семена помидоров на рассаду и как это правильно делать, чтобы не допустить ошибки.

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Сезон посева семян помидоров на рассаду зависит от того, в каком климате вы живете. Если вы живете на юге, это можно сделать раньше, а если на севере, то дата посева — более поздняя. Однако, обычно семена томатов на рассаду сеют с середины февраля до середины марта.

Много семян помидоров на посадку. Фото: Pinterest

Также некоторые дачники ориентируются на сорт томатов и сроки их созревания, в частности:

Ранние и ультраранние сорта зреют за 80-105 дней

Среднеспелые сорта зреют за 110-120 дней

Поздние сорта зреют за 125-140 дней

Как посадить рассаду помидоров

Прежде, чем сажать семена томатов, сначала подготовьте емкости, например, горшки объемом 200 миллилитров или пластиковые стаканчики с дренажными отверстиями. Наполните эти емкости почвой больше, чем наполовину, и положите семя в центре, немного прижав его. Сверху присыпьте семена слоем почвы где-то 0,5 сантиметров.

Как только вы посеяли семена, возьмите шприц или пульверизатор, полейте их водой и накройте пищевой пленкой, чтобы создать своего рода теплицу и активировать проращивание семян. Обязательно поместите горшки с семенами в теплое место, где температура воздуха составляет примерно 25 градусов.

Посев семян помидоров в грунт. Фото: Pinterest

Как только семена проклюнутся, а это через пять-семь дней, снимите пленку и поместите емкости в хорошо освещенное место. На этом этапе температура может быть уже ниже — 18-22 градуса.

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