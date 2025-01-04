Які рослини треба висадити на розсаду у січні — перелік

Розсада. Фото: Freepik

Досвідчені дачники знають, що вже у січні варто подумати про майбутній врожай. Адже це чудовий час для початку вирощування розсади рослин із тривалим вегетаційним періодом.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які п'ять культур варто висіяти вже зараз.

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Болгарський перець

Середньо- та пізньостиглі сорти болгарського перцю рекомендується висівати на розсаду в січні. Перед посівом насіння можна замочити в розчині деревної золи (2 г золи на 1 л теплої води) протягом трьох годин, щоб стимулювати проростання. Після цього насіння промивають і висушують. Висівають у неглибокі контейнери, а після появи перших листочків пересаджують у більші горщики до висадки у відкритий ґрунт навесні.

Помідори

Ранній посів помідорів у січні забезпечує міцну розсаду, готову до пересадки навесні. Насіння замочують у теплій воді на 30 хвилин, після чого висівають у контейнери або окремі стаканчики, розміщуючи на відстані 4 см одне від одного. Контейнери накривають плівкою та ставлять у тепле місце до появи сходів.

Розсада у горщиках. Фото: Freepik

Баклажани

Баклажани мають довгий період розвитку, тому їх висівають на розсаду в середині або наприкінці січня. Насіння висівають на глибину 2 см у зволожений субстрат, залишаючи міжряддя 5 см. Рекомендується використовувати торф'яні таблетки або спеціальні ґрунтові суміші для овочів.

Полуниця

Ремонтантні сорти полуниці та суниці, висіяні в січні, можуть плодоносити вже в липні. Насіння замочують у теплій воді, висушують і висівають у суміш універсального ґрунту з піском (1:1) на неглибокі піддони. Після появи перших листочків плівку знімають, а в березні розсаду пересаджують у окремі ємності. У травні-червні рослини висаджують у відкритий ґрунт.

Селера

Коренева селера має вегетаційний період до 160 днів, тому її висівають на розсаду в січні. Насіння висівають у пухкий субстрат в окремі ємності, накривають плівкою та розміщують у теплому, сонячному місці до появи сходів.

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