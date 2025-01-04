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Обязательно высадите их на рассаду в январе — пять растений

4 января 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Какие растения надо высадить на рассаду в январе - перечень
Рассада. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Опытные дачники знают, что уже в январе стоит подумать о будущем урожае. Ведь это отличное время для начала выращивания рассады растений с длительным вегетационным периодом.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие пять культур стоит высеять уже сейчас.

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Болгарский перец

Средне- и позднеспелые сорта болгарского перца рекомендуется высевать на рассаду в январе. Перед посевом семена можно замочить в растворе древесной золы (2 г золы на 1 л теплой воды) в течение трех часов, чтобы стимулировать прорастание. После этого семена промывают и высушивают. Высевают в неглубокие контейнеры, а после появления первых листочков пересаживают в более крупные горшки до высадки в открытый грунт весной.

Помидоры

Ранний посев помидоров в январе обеспечивает крепкую рассаду, готовую к пересадке весной. Семена замачивают в теплой воде на 30 минут, после чего высевают в контейнеры или отдельные стаканчики, размещая на расстоянии 4 см друг от друга. Контейнеры накрывают пленкой и ставят в теплое место до появления всходов.

Розсада у горщиках
Рассада в горшках. Фото: Freepik

Баклажаны

Баклажаны имеют долгий период развития, поэтому их высевают на рассаду в середине или в конце января. Семена высевают на глубину 2 см в увлажненный субстрат, оставляя междурядья 5 см. Рекомендуется использовать торфяные таблетки или специальные почвенные смеси для овощей.

Клубника

Ремонтантные сорта клубники и земляники, высеянные в январе, могут плодоносить уже в июле. Семена замачивают в теплой воде, высушивают и высевают в смесь универсального грунта с песком (1:1) на неглубокие поддоны. После появления первых листочков пленку снимают, а в марте рассаду пересаживают в отдельные емкости. В мае-июне растения высаживают в открытый грунт.

Сельдерей

Корневой сельдерей имеет вегетационный период до 160 дней, поэтому его высевают на рассаду в январе. Семена высевают в рыхлый субстрат в отдельные емкости, накрывают пленкой и размещают в теплом, солнечном месте до появления всходов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надо сделать на огороде зимой для хорошего урожая.

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растения советы огород рассада саженцы

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