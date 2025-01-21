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Перерастает рассада помидоров — почему и как исправить проблему

21 января 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как можно предотвратить перерастание рассады помидоров — полезные советы дачникам
Человек, который держит рассаду помидоров. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый настоящий дачник мечтает вырастить самую лучшую томатную рассаду, ведь от нее зависит, будет ли на огороде большой урожай мясистых и вкусных помидоров. Мы рассказываем, что нужно делать, чтобы рассада этого популярного овоща не переросла.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сейчас все настоящие огородники начинают постепенно готовиться к новому дачному сезону — кто-то сеет рассаду, кто-то выбирает сорта, а кто-то покупает материалы. Но иногда бывает так, что рассада начинает перерастать, что негативно влияет на будущий урожай, в частности, это касается и томатной рассады.

Однако существует одна хитрость, которая поможет вам избежать возникновения этой распространенной проблемы. Узнайте, о каком секрете идет речь в этом случае.

Рассада помидоров
Растение помидоров на рассаде. Фото: Pinterest

Почему перерастает рассада помидоров

Основной причиной перерастания рассады томатов является чрезмерно высокая температура почвы. Дело в том, что когда почва прогревается больше, чем на 22 градуса тепла, растения начинают вытягиваться. Это выяснилось после того, как дачники с опытом поставили одинаковую рассаду на пластиковом подоконнике возле батареи и на деревянном.

Переросшая рассада
Рассада помидоров, которая переросла. Фото: Alamy

Как избежать перерастания рассады помидоров

Специалисты советуют держать рассаду в почве, температура которой где-то 20-22 градуса тепла, а как только появятся первые петельки, температуру нужно снизить до 18 градусов. Поэтому мерить температуру нужно как утром, так и вечером.

Такой способ касается абсолютно всех сортов томатов, а потому подходит и для ваших растений. К тому же, придерживаясь правильной температуры, вам не нужно будет даже подкармливать рассаду.

Напомним, мы писали о том, чем можно дешево подкормить рассаду для лучшего роста растений.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно сеять помидоры на рассаду для лучшего урожая.

Также мы сообщали о том, в чем категорически нельзя сеять рассаду.

овощи советы огород помидоры рассада томат

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