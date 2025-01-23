Как приостановить рост рассады до посадки - советы и инструкции огородникам

Как приостановить рост рассады до посадки — советы огородникам
Нередко случаются ситуации, когда рассада начинает быстро разрастаться, однако на улице еще не достаточно теплая температура для посадки. Опытные огородники знают, как замедлить рост растений.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, как приостановить рост рассады.
Температура
Чтобы замедлить рост растений, стоит переставить рассаду в прохладное место и с оптимальной температурой 15-18 градусов Цельсия. Слишком холодный воздух может наоборот навредить культурам
Удобрения
Чтобы рассада не продолжала так быстро расти, прекратите удобрять почву. Питательные вещества стимулируют развитие стеблей и корней.
Сократите полив
Вода также положительно влияет на рост и развитие растения, а потому стоит реже поливать рассаду. Следите, чтобы почва не высохла полностью, ведь так культура погибнет.
Правильное освещение
Чтобы ваша рассада не тянулась к лучам солнца, переставьте ее в темную комнату и организуйте искусственное освещение. Приобретите для этой цели специальную фитолампу или светодиодный светильник.
Напомним, мы рассказывали о том, как посеять рассаду баклажанов для хорошего урожая.
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