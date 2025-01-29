Лунный посевной календарь на февраль 2025 года — что и когда стоит сажать

Девушка занимается рассадой дома. Фото: freepik.com

Люто — время, когда дни становятся длиннее, а природа постепенно пробуждается. Для огородников и садоводов этот период чрезвычайно важен, ведь именно сейчас необходимо заниматься посевом рассады и подготовкой почвы. Чтобы получить богатый урожай, следует не только выбрать качественные семена, но и учитывать влияние Луны. В этом поможет лунный посевной календарь на февраль 2025 года.

Какие дни января самые урожайные, а какие могут принести вред, пишет "Зелена садиба".

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Фазы Луны в феврале 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 11 февраля;

— с 1 по 11 февраля; Полнолуние в знаке Льва — 12 февраля в 15:53 по Киеву;

— 12 февраля в 15:53 по Киеву; Убывающая луна — с 13 по 27 февраля;

— с 13 по 27 февраля; Новолуние в знаке Рыбы — 28 февраля в 02:44 по Киеву;

— 28 февраля в 02:44 по Киеву; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Какие дни благоприятны и неблагоприятны для посева в феврале 2025

Самые благоприятные дни для посева или посадки овощных культур, которые гарантируют щедрый урожай:

1 февраля;

4 февраля;

5 февраля;

8-10 февраля;

15-24 февраля;

Не стоит заниматься посевами, пересадками и уходом за растениями в такие даты:

12 февраля;

25, 26, 27, 28 февраля.

Девушка занимается рассадой дома. Фото: freepik.com

Что и когда можно сеять в феврале 2025 года по лунному календарю

Корнеплоды:

картофель, топинамбур — 16-20, 23, 24;

морковь, свекла, пастернак — 16-20, 23, 24;

батат — 1, 4, 5, 13, 14, 18-20, 23, 24;

редис, редька, репа — 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24;

сельдерей, петрушка на корень — 16-24.

Луковые:

лук репчатый — 16-20, 23, 24;

лук на зелень, шнитт-лук — 1-3, 9, 10, 16-24;

чеснок — 4, 5, 16-24;

лук порей — 4, 5, 16-24.

Овощи:

томаты, физалис — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;

перец, баклажаны — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;

огурцы — 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;

броколи, цветная капуста — 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;

средняя и поздняя капуста — 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;

рака, кейл и другая листовая капуста — 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24;

сельдерей черешковый — 1, 4, 5, 9, 10, 23, 24;

спаржа — 4, 5, 11, 13-15, 23, 24;

кабачки, патиссоны — 1-5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;

тыква — 9, 10, 23, 24;

баштанные — 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;

стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут) — 4-8, 16, 17, 23, 24;

зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) - 4, 5, 9, 10;

подсолнечник — 1, 11, 16, 17;

мицелий — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24.

Зелень и травы:

салаты, цикорий — 1-5, 9, 10, 16-24;

шпинат — 2-5, 9, 10, 16-24;

рукола, кресс, листовая горчица — 1, 4, 5, 9, 10, 16-24;

мангольд, щавель — 4, 5, 9, 10, 16-22;

укроп, петрушка, кинза — 1-5, 9, 10, 16-24;

базилик, душица, розмарин и другие травы — 4, 5, 9, 10, 16-22;

лекарственные и чайные культуры — 4, 5, 9, 10, 13-17;

микрозелень — 1-5, 9, 10, 16-24.

Ягодно-плодовый сад:

земляника и клубника — 4-8, 9, 10, 18-20, 23, 24;

яблоня — 4, 5, 21-24;

груша, айва — 4, 5, 16-20, 23, 24;

абрикос, вишня, слива, персик — 4, 5, 16-24;

черешня — 4, 5-11;

волосский орех, фундук — 4, 5;

плод — 4, 5, 18-20;

смородина — 2-5, 9-11, 18-20, 23, 24;

малина, ежевика — 4-10, 18-20;

крыжовник — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;

калина, шиповник, рябина — 4, 5, 9, 10, 21, 22;

облепиха — 4, 5, 9, 10, 21, 22;

виноград — 18-24.

Цветы и декоративные растения:

однолетники — 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24;

луковичные и клубневые — 1, 4-8, 13-15, 18-20, 23, 24;

травянистые многолетники — 4, 5, 9, 10, 13-17;

хвойные — 13-15, 21, 22;

живые изгороди — 11, 21, 22;

кустарники и деревья — 1, 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24;

лианы — 6-8, 13-15, 21, 22;

крупномеры — 9-11, 21, 22;

сидераты — 2-5, 9, 10, 13-15, 21, 22.

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