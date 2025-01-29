Лунный посевной календарь на февраль 2025 года — что и когда стоит сажать

Лунный посевной календарь на февраль 2025 — какие дни урожайные
Люто — время, когда дни становятся длиннее, а природа постепенно пробуждается. Для огородников и садоводов этот период чрезвычайно важен, ведь именно сейчас необходимо заниматься посевом рассады и подготовкой почвы. Чтобы получить богатый урожай, следует не только выбрать качественные семена, но и учитывать влияние Луны. В этом поможет лунный посевной календарь на февраль 2025 года.
Какие дни января самые урожайные, а какие могут принести вред, пишет "Зелена садиба".
Фазы Луны в феврале 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 11 февраля;
- Полнолуние в знаке Льва — 12 февраля в 15:53 по Киеву;
- Убывающая луна — с 13 по 27 февраля;
- Новолуние в знаке Рыбы — 28 февраля в 02:44 по Киеву;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Какие дни благоприятны и неблагоприятны для посева в феврале 2025
Самые благоприятные дни для посева или посадки овощных культур, которые гарантируют щедрый урожай:
- 1 февраля;
- 4 февраля;
- 5 февраля;
- 8-10 февраля;
- 15-24 февраля;
Не стоит заниматься посевами, пересадками и уходом за растениями в такие даты:
- 12 февраля;
- 25, 26, 27, 28 февраля.
Что и когда можно сеять в феврале 2025 года по лунному календарю
Корнеплоды:
- картофель, топинамбур — 16-20, 23, 24;
- морковь, свекла, пастернак — 16-20, 23, 24;
- батат — 1, 4, 5, 13, 14, 18-20, 23, 24;
- редис, редька, репа — 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24;
- сельдерей, петрушка на корень — 16-24.
Луковые:
- лук репчатый — 16-20, 23, 24;
- лук на зелень, шнитт-лук — 1-3, 9, 10, 16-24;
- чеснок — 4, 5, 16-24;
- лук порей — 4, 5, 16-24.
Овощи:
- томаты, физалис — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
- перец, баклажаны — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
- огурцы — 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
- броколи, цветная капуста — 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;
- средняя и поздняя капуста — 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;
- рака, кейл и другая листовая капуста — 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24;
- сельдерей черешковый — 1, 4, 5, 9, 10, 23, 24;
- спаржа — 4, 5, 11, 13-15, 23, 24;
- кабачки, патиссоны — 1-5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;
- тыква — 9, 10, 23, 24;
- баштанные — 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
- стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут) — 4-8, 16, 17, 23, 24;
- зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) - 4, 5, 9, 10;
- подсолнечник — 1, 11, 16, 17;
- мицелий — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24.
Зелень и травы:
- салаты, цикорий — 1-5, 9, 10, 16-24;
- шпинат — 2-5, 9, 10, 16-24;
- рукола, кресс, листовая горчица — 1, 4, 5, 9, 10, 16-24;
- мангольд, щавель — 4, 5, 9, 10, 16-22;
- укроп, петрушка, кинза — 1-5, 9, 10, 16-24;
- базилик, душица, розмарин и другие травы — 4, 5, 9, 10, 16-22;
- лекарственные и чайные культуры — 4, 5, 9, 10, 13-17;
- микрозелень — 1-5, 9, 10, 16-24.
Ягодно-плодовый сад:
- земляника и клубника — 4-8, 9, 10, 18-20, 23, 24;
- яблоня — 4, 5, 21-24;
- груша, айва — 4, 5, 16-20, 23, 24;
- абрикос, вишня, слива, персик — 4, 5, 16-24;
- черешня — 4, 5-11;
- волосский орех, фундук — 4, 5;
- плод — 4, 5, 18-20;
- смородина — 2-5, 9-11, 18-20, 23, 24;
- малина, ежевика — 4-10, 18-20;
- крыжовник — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
- калина, шиповник, рябина — 4, 5, 9, 10, 21, 22;
- облепиха — 4, 5, 9, 10, 21, 22;
- виноград — 18-24.
Цветы и декоративные растения:
- однолетники — 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24;
- луковичные и клубневые — 1, 4-8, 13-15, 18-20, 23, 24;
- травянистые многолетники — 4, 5, 9, 10, 13-17;
- хвойные — 13-15, 21, 22;
- живые изгороди — 11, 21, 22;
- кустарники и деревья — 1, 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24;
- лианы — 6-8, 13-15, 21, 22;
- крупномеры — 9-11, 21, 22;
- сидераты — 2-5, 9, 10, 13-15, 21, 22.
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