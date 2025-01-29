Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Лунный посевной календарь на февраль 2025 — какие дни урожайные arrow

Лунный посевной календарь на февраль 2025 — какие дни урожайные

29 января 2025 06:52
Александра Ткачук - Редактор
Лунный посевной календарь на февраль 2025 года — что и когда стоит сажать
Девушка занимается рассадой дома. Фото: freepik.com
Александра Ткачук - Редактор

Люто — время, когда дни становятся длиннее, а природа постепенно пробуждается. Для огородников и садоводов этот период чрезвычайно важен, ведь именно сейчас необходимо заниматься посевом рассады и подготовкой почвы. Чтобы получить богатый урожай, следует не только выбрать качественные семена, но и учитывать влияние Луны. В этом поможет лунный посевной календарь на февраль 2025 года.

Какие дни января самые урожайные, а какие могут принести вред, пишет "Зелена садиба".

Читайте также:

Фазы Луны в феврале 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 11 февраля;
  • Полнолуние в знаке Льва — 12 февраля в 15:53 по Киеву;
  • Убывающая луна — с 13 по 27 февраля;
  • Новолуние в знаке Рыбы — 28 февраля в 02:44 по Киеву;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в феврале 2025 года
Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Какие дни благоприятны и неблагоприятны для посева в феврале 2025

Самые благоприятные дни для посева или посадки овощных культур, которые гарантируют щедрый урожай:

  • 1 февраля;
  • 4 февраля;
  • 5 февраля;
  • 8-10 февраля;
  • 15-24 февраля;

Не стоит заниматься посевами, пересадками и уходом за растениями в такие даты:

  • 12 февраля;
  • 25, 26, 27, 28 февраля.

 

Какие дни благоприятны и неблагоприятны для посева в феврале 2025
Девушка занимается рассадой дома. Фото: freepik.com

Что и когда можно сеять в феврале 2025 года по лунному календарю

Корнеплоды:

  • картофель, топинамбур — 16-20, 23, 24;
  • морковь, свекла, пастернак — 16-20, 23, 24;
  • батат — 1, 4, 5, 13, 14, 18-20, 23, 24;
  • редис, редька, репа — 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24;
  • сельдерей, петрушка на корень — 16-24.

Луковые:

  • лук репчатый — 16-20, 23, 24;
  • лук на зелень, шнитт-лук — 1-3, 9, 10, 16-24;
  • чеснок — 4, 5, 16-24;
  • лук порей — 4, 5, 16-24.

Овощи:

  • томаты, физалис — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
  • перец, баклажаны — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
  • огурцы — 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
  • броколи, цветная капуста — 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;
  • средняя и поздняя капуста — 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;
  • рака, кейл и другая листовая капуста — 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24;
  • сельдерей черешковый — 1, 4, 5, 9, 10, 23, 24;
  • спаржа — 4, 5, 11, 13-15, 23, 24;
  • кабачки, патиссоны — 1-5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;
  • тыква — 9, 10, 23, 24;
  • баштанные — 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
  • стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут) — 4-8, 16, 17, 23, 24;
  • зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) - 4, 5, 9, 10;
  • подсолнечник — 1, 11, 16, 17;
  • мицелий — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24.

Зелень и травы:

  • салаты, цикорий — 1-5, 9, 10, 16-24;
  • шпинат — 2-5, 9, 10, 16-24;
  • рукола, кресс, листовая горчица — 1, 4, 5, 9, 10, 16-24;
  • мангольд, щавель — 4, 5, 9, 10, 16-22;
  • укроп, петрушка, кинза — 1-5, 9, 10, 16-24;
  • базилик, душица, розмарин и другие травы — 4, 5, 9, 10, 16-22;
  • лекарственные и чайные культуры — 4, 5, 9, 10, 13-17;
  • микрозелень — 1-5, 9, 10, 16-24.

Ягодно-плодовый сад:

  • земляника и клубника — 4-8, 9, 10, 18-20, 23, 24;
  • яблоня — 4, 5, 21-24;
  • груша, айва — 4, 5, 16-20, 23, 24;
  • абрикос, вишня, слива, персик — 4, 5, 16-24;
  • черешня — 4, 5-11;
  • волосский орех, фундук — 4, 5;
  • плод — 4, 5, 18-20;
  • смородина — 2-5, 9-11, 18-20, 23, 24;
  • малина, ежевика — 4-10, 18-20;
  • крыжовник — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
  • калина, шиповник, рябина — 4, 5, 9, 10, 21, 22;
  • облепиха — 4, 5, 9, 10, 21, 22;
  • виноград — 18-24.

Цветы и декоративные растения:

  • однолетники — 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24;
  • луковичные и клубневые — 1, 4-8, 13-15, 18-20, 23, 24;
  • травянистые многолетники — 4, 5, 9, 10, 13-17;
  • хвойные — 13-15, 21, 22;
  • живые изгороди — 11, 21, 22;
  • кустарники и деревья — 1, 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24;
  • лианы — 6-8, 13-15, 21, 22;
  • крупномеры — 9-11, 21, 22;
  • сидераты — 2-5, 9, 10, 13-15, 21, 22.

Ранее мы писали, какой ранний сорт огурцов порадует бешеным урожаем еще в мае. 

Напомним, мы рассказывали, что выгодно выращивать на огороде в Украине для продажи.

Также предлагаем узнать, какие овощи лучше всего посадить вместе на огороде.

растения февраль советы посев лунный календарь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:04 Досрочно расторгаешь контракт — что задолжал государству

08:02 На Черниговщине осудили мужчину с олигофренией за неявку в ТЦК

Text

08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

08:00 Выплаты от NRC в 54 тыс. грн — кто из украинцев имеет шанс

07:56 Суд заблокировал решение Трампа об остановке финансирования, — AP

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:50 РФ централизует управление дронами — что это значит для войны

07:38 Рубио и глава МИД Египта обсудили контроль ХАМАС над Газой

07:30 Самые большие зарплаты в Украине у воинов, — Госслужба занятости

07:10 Шахтер за рекордную сумму купит футболиста АПЛ

07:01 Когда ПриватБанк может погашать кредиты валютными средствами

08:04 Досрочно расторгаешь контракт — что задолжал государству

08:02 На Черниговщине осудили мужчину с олигофренией за неявку в ТЦК

08:00 Выплаты от NRC в 54 тыс. грн — кто из украинцев имеет шанс

07:56 Суд заблокировал решение Трампа об остановке финансирования, — AP

07:50 РФ централизует управление дронами — что это значит для войны

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:38 Рубио и глава МИД Египта обсудили контроль ХАМАС над Газой

07:30 Самые большие зарплаты в Украине у воинов, — Госслужба занятости

07:10 Шахтер за рекордную сумму купит футболиста АПЛ

07:01 Когда ПриватБанк может погашать кредиты валютными средствами

06:40 Обновились тарифы на алюминий — цены на цветной металл в январе

06:40 Обновились тарифы на алюминий — цены на цветной металл в январе

28 января 2025

06:40 Новые цены на лом меди — стоимость цветных металлов в январе

06:25 Производство чипов в Украине — насколько реально и в чем проблемы

05:45 Эти цифры огорчат — какие минимальные пенсии в Украине и ЕС

27 января 2025

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

Text

08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

Text

05:06 В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

28 января 2025
Text

17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

Text

13:08 Военный прокомментировал кадровые изменения в ОСУВ "Хортица"

Text

13:01 США отменили помощь украинцам, — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:52 Воевать должны все — военный высказался относительно мобилизации

Text

10:30 ГБР не может анализировать ситуацию на фронте — причина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать