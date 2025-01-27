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Що вигідно вирощувати на городі в Україні для продажу

27 січня 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Які овочі посадити на городі, щоб вигідніше продати — поради та інструкції дачникам
Вирощування врожаю. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

На жаль, через війну в Україні дуже нестабільна економічна ситуація. Ледь не кожен громадянин нашої країни може вмить втрати стабільний дохід, проте в цій ситуації може врятувати ваш домашній город. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, врожай яких культур можна вигідніше продати на ринку.

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Нині дуже модно піклуватися про своє тіло і організм, тож багато хто намагається купувати екологічно безпечні та свіжі продукти. Такий тренд може зіграти вам на руку.

Зелень та прянощі

  • Петрушка, кріп, базилік, кінза.
  • Рукола, шпинат, мангольд.
  • Чебрець, розмарин, м'ята, орегано.

Зелень швидко росте, її легко збирати й вона завжди затребувана.

Ягоди

  • Полуниця, малина, чорниця.
  • Ожина, суниця, порічка.

Ягоди коштують дорого, особливо ранні сорти. 

Овочі з високою рентабельністю

  • Помідори (особливо чері), огірки, кабачки.
  • Солодкий перець, баклажани.
  • Ранні сорти редиски, моркви чи капусти.

Ранні овочі часто мають найвищу ціну.

Що вигідно вирощувати на городі в Україні для продажу - фото 1
Урожай овочів та зелені. Фото: Pinterest

Цибуля і часник

Це базові культури, які купують практично всі.

Екзотика

  • Фізаліс, бамію, кольрабі.
  • Салатні суміші чи мікрогрін.

Овочі можна вирощувати в теплицях та продавати раніше за всіх за підвищеною ціною. Робіть головний акцент на тому, що використовуєте лише натуральні добрива та спробуйте продавати ваш врожай через соцмережі.

Нагадаємо, ми розповідали, як слід садити взимку багаторічні квіти. Також ми повідомляли про те, як можна швидко та ефективно розпушити ґрунт на городі.

врожай продаж город дача прибуток

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