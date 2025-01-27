Какие овощи посадить на огороде, чтобы выгоднее продать — советы и инструкции дачникам

Выращивание урожая. Фото: Pinterest

К сожалению, из-за войны в Украине очень нестабильная экономическая ситуация. Едва ли не каждый гражданин нашей страны может вмиг потерять стабильный доход, однако в этой ситуации может спасти ваш домашний огород.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, урожай каких культур можно выгоднее продать на рынке.

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Сейчас очень модно заботиться о своем теле и организме, поэтому многие стараются покупать экологически безопасные и свежие продукты. Такой тренд может сыграть вам на руку.

Зелень и пряности

Петрушка, укроп, базилик, кинза.

Руккола, шпинат, мангольд.

Чебрец, розмарин, мята, орегано.

Зелень быстро растет, ее легко собирать и она всегда востребована.

Ягоды

Клубника, малина, черника.

Ежевика, земляника, смородина.

Ягоды стоят дорого, особенно ранние сорта.

Овощи с высокой рентабельностью

Помидоры (особенно черри), огурцы, кабачки.

Сладкий перец, баклажаны.

Ранние сорта редиса, моркови или капусты.

Ранние овощи часто имеют самую высокую цену.

Урожай овощей и зелени. Фото: Pinterest

Лук и чеснок

Это базовые культуры, которые покупают практически все.

Экзотика

Физалис, бамию, кольраби.

Салатные смеси или микрогрин.

Овощи можно выращивать в теплицах и продавать раньше всех по повышенной цене. Делайте главный акцент на том, что используете только натуральные удобрения и попробуйте продавать ваш урожай через соцсети.

Напомним, мы рассказывали, как следует сажать зимой многолетние цветы. Также писали, как можно быстро и эффективно разрыхлить почву на огороде.