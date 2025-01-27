Какие овощи посадить на огороде, чтобы выгоднее продать — советы и инструкции дачникам

Что выгодно выращивать на огороде в Украине для продажи
К сожалению, из-за войны в Украине очень нестабильная экономическая ситуация. Едва ли не каждый гражданин нашей страны может вмиг потерять стабильный доход, однако в этой ситуации может спасти ваш домашний огород.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, урожай каких культур можно выгоднее продать на рынке.
Что посадить на огороде, чтобы выгоднее продать
Сейчас очень модно заботиться о своем теле и организме, поэтому многие стараются покупать экологически безопасные и свежие продукты. Такой тренд может сыграть вам на руку.
Зелень и пряности
- Петрушка, укроп, базилик, кинза.
- Руккола, шпинат, мангольд.
- Чебрец, розмарин, мята, орегано.
Зелень быстро растет, ее легко собирать и она всегда востребована.
Ягоды
- Клубника, малина, черника.
- Ежевика, земляника, смородина.
Ягоды стоят дорого, особенно ранние сорта.
Овощи с высокой рентабельностью
- Помидоры (особенно черри), огурцы, кабачки.
- Сладкий перец, баклажаны.
- Ранние сорта редиса, моркови или капусты.
Ранние овощи часто имеют самую высокую цену.
Лук и чеснок
Это базовые культуры, которые покупают практически все.
Экзотика
- Физалис, бамию, кольраби.
- Салатные смеси или микрогрин.
Овощи можно выращивать в теплицах и продавать раньше всех по повышенной цене. Делайте главный акцент на том, что используете только натуральные удобрения и попробуйте продавать ваш урожай через соцсети.
Напомним, мы рассказывали, как следует сажать зимой многолетние цветы. Также писали, как можно быстро и эффективно разрыхлить почву на огороде.
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