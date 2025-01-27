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Что выгодно выращивать на огороде в Украине для продажи

27 января 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Какие овощи посадить на огороде, чтобы выгоднее продать — советы и инструкции дачникам
Выращивание урожая. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

К сожалению, из-за войны в Украине очень нестабильная экономическая ситуация. Едва ли не каждый гражданин нашей страны может вмиг потерять стабильный доход, однако в этой ситуации может спасти ваш домашний огород.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, урожай каких культур можно выгоднее продать на рынке.

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Что посадить на огороде, чтобы выгоднее продать

Сейчас очень модно заботиться о своем теле и организме, поэтому многие стараются покупать экологически безопасные и свежие продукты. Такой тренд может сыграть вам на руку.

Зелень и пряности

  • Петрушка, укроп, базилик, кинза.
  • Руккола, шпинат, мангольд.
  • Чебрец, розмарин, мята, орегано.

Зелень быстро растет, ее легко собирать и она всегда востребована.

Ягоды

  • Клубника, малина, черника.
  • Ежевика, земляника, смородина.

Ягоды стоят дорого, особенно ранние сорта.

Овощи с высокой рентабельностью

  • Помидоры (особенно черри), огурцы, кабачки.
  • Сладкий перец, баклажаны.
  • Ранние сорта редиса, моркови или капусты.

Ранние овощи часто имеют самую высокую цену.

Что выгодно выращивать на огороде в Украине для продажи - фото 1
Урожай овощей и зелени. Фото: Pinterest

Лук и чеснок

Это базовые культуры, которые покупают практически все.

Экзотика

  • Физалис, бамию, кольраби.
  • Салатные смеси или микрогрин.

Овощи можно выращивать в теплицах и продавать раньше всех по повышенной цене. Делайте главный акцент на том, что используете только натуральные удобрения и попробуйте продавать ваш урожай через соцсети.

Напомним, мы рассказывали, как следует сажать зимой многолетние цветы. Также писали, как можно быстро и эффективно разрыхлить почву на огороде.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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