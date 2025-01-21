Які багаторічні рослини посадити в саду взимку — корисні поради дачникам

Які багаторічні квіти посадити взимку — корисні поради
Щоб ваш сад тішив вас своєю красою навіть взимку, подумайте про те, щоб посадити там кілька рослин. Досвідчені садівники розповіли, які багаторічні рослини квітнуть навіть у найхолодніший сезон року, тому їх можна посадити на клумбі вже зараз.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Багаторічні рослини, які квітнуть навіть взимку
Морозник
У період цвітіння ця багаторічна рослина розростається на клумбі, немов справжній килип. Відбувається це на початку весни або наприкінці осені, коли інші садові квіти ще перебувають у спокої. Причому, через аномальне тепло морозник інколи може з’являтися навіть з-під снігу.
Висаджувати цю багаторічну рослину садівники рекомендують у квітні або у травні.
Цикламен садовий
Цикламени бувають як кімнатними, так і садовими, але обидва різновида здатні прикрашати оселю і клумбу. Але краще обрати Cyclamen coum, який починає квітнути в лютому і продовжує аж до квітня. Це красива багаторічна рослина з квітами темно-рожевого відтінку, яка вміє прикрашати все навколо у період свого цвітіння.
Влітку садовий цикламен перебуває у стані спокою, а коли температура повітря надворі починає падати, ця рослина знову тішить своїм цвітінням. Щоб це відбулося, посадіть цю квітку наприкінці лютого або на початку березня.
Еріка
Це вічнозелений чагарник заввишки до 30-50 сантиметрів з голчастими листочками до одного сантиметра і ніжними квітами. На півдні еріка починає квітнути в листопаді та продовжує це робити аж до закінчення зимового сезону, а ось у більш прохолодних регіонах ця рослина тішить око, починаючи із середини лютого.
Садівники рекомендують садити цю багаторічну рослину в березні або квітні.
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