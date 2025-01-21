Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Які багаторічні квіти посадити взимку — корисні поради arrow

Які багаторічні квіти посадити взимку — корисні поради

21 січня 2025 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Які багаторічні рослини посадити в саду взимку — корисні поради дачникам
Людина, яка садить рослини на клумбі. Фото: Deavita
Христина Кучугурна - Редактор

Щоб ваш сад тішив вас своєю красою навіть взимку, подумайте про те, щоб посадити там кілька рослин. Досвідчені садівники розповіли, які багаторічні рослини квітнуть навіть у найхолодніший сезон року, тому їх можна посадити на клумбі вже зараз.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Читайте також:

Багаторічні рослини, які квітнуть навіть взимку

Морозник

У період цвітіння ця багаторічна рослина розростається на клумбі, немов справжній килип. Відбувається це на початку весни або наприкінці осені, коли інші садові квіти ще перебувають у спокої. Причому, через аномальне тепло морозник інколи може з’являтися навіть з-під снігу.

Висаджувати цю багаторічну рослину садівники рекомендують у квітні або у травні.

Морозник
Рослина морозника в снігу взимку. Фото: Pinterest

Цикламен садовий

Цикламени бувають як кімнатними, так і садовими, але обидва різновида здатні прикрашати оселю і клумбу. Але краще обрати Cyclamen coum, який починає квітнути в лютому і продовжує аж до квітня. Це красива багаторічна рослина з квітами темно-рожевого відтінку, яка вміє прикрашати все навколо у період свого цвітіння.

Влітку садовий цикламен перебуває у стані спокою, а коли температура повітря надворі починає падати, ця рослина знову тішить своїм цвітінням. Щоб це відбулося, посадіть цю квітку наприкінці лютого або на початку березня.

Цикламен
Квіти цикламена в лісі. Фото: Pixabay

Еріка

Це вічнозелений чагарник заввишки до 30-50 сантиметрів з голчастими листочками до одного сантиметра і ніжними квітами. На півдні еріка починає квітнути в листопаді та продовжує це робити аж до закінчення зимового сезону, а ось у більш прохолодних регіонах ця рослина тішить око, починаючи із середини лютого.

Садівники рекомендують садити цю багаторічну рослину в березні або квітні. 

Эрика
Рослина еріки в саду. Фото: Heather World

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна висаджувати біля троянд у саду. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини категорично не можна садити разом на клумбі. 

Також ми повідомляли про те, як правильно пересаджувати багаторічні рослини в саду.

рослини квіти поради сад багаторічні рослини

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:01 В Ощадбанку особливі вимоги до закриття рахунків — деталі

05:34 Гроші на оздоровлення — чи отримає їх військовий без відпустки

05:26 Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів із ВООЗ

05:00 Побиття 12-річної дівчинки на Київщині — справу розслідує поліція

04:51 Президент Панами заявив, що канал залишиться панамським

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

04:30 Чи скасували мобілізацію чоловіків віком 50+ — відповідь адвоката

04:28 Трамп сказав, коли введе мита на товари з Мексики та Канади

04:12 Експерти назвали найкращі смартфони ціною до 12 000 грн

03:52 У Трампа зробили заяву про початок припинення вогню в Україні

03:26 В "Азові" потрібні люди, які вміють ремонтувати техніку

06:01 В Ощадбанку особливі вимоги до закриття рахунків — деталі

05:34 Гроші на оздоровлення — чи отримає їх військовий без відпустки

05:26 Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів із ВООЗ

05:00 Побиття 12-річної дівчинки на Київщині — справу розслідує поліція

04:51 Президент Панами заявив, що канал залишиться панамським

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

04:30 Чи скасували мобілізацію чоловіків віком 50+ — відповідь адвоката

04:28 Трамп сказав, коли введе мита на товари з Мексики та Канади

04:12 Експерти назвали найкращі смартфони ціною до 12 000 грн

03:52 У Трампа зробили заяву про початок припинення вогню в Україні

03:26 В "Азові" потрібні люди, які вміють ремонтувати техніку

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка