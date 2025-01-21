Які багаторічні рослини посадити в саду взимку — корисні поради дачникам

Людина, яка садить рослини на клумбі. Фото: Deavita

Щоб ваш сад тішив вас своєю красою навіть взимку, подумайте про те, щоб посадити там кілька рослин. Досвідчені садівники розповіли, які багаторічні рослини квітнуть навіть у найхолодніший сезон року, тому їх можна посадити на клумбі вже зараз.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Багаторічні рослини, які квітнуть навіть взимку

Морозник

У період цвітіння ця багаторічна рослина розростається на клумбі, немов справжній килип. Відбувається це на початку весни або наприкінці осені, коли інші садові квіти ще перебувають у спокої. Причому, через аномальне тепло морозник інколи може з’являтися навіть з-під снігу.

Висаджувати цю багаторічну рослину садівники рекомендують у квітні або у травні.

Рослина морозника в снігу взимку. Фото: Pinterest

Цикламен садовий

Цикламени бувають як кімнатними, так і садовими, але обидва різновида здатні прикрашати оселю і клумбу. Але краще обрати Cyclamen coum, який починає квітнути в лютому і продовжує аж до квітня. Це красива багаторічна рослина з квітами темно-рожевого відтінку, яка вміє прикрашати все навколо у період свого цвітіння.

Влітку садовий цикламен перебуває у стані спокою, а коли температура повітря надворі починає падати, ця рослина знову тішить своїм цвітінням. Щоб це відбулося, посадіть цю квітку наприкінці лютого або на початку березня.

Квіти цикламена в лісі. Фото: Pixabay

Еріка

Це вічнозелений чагарник заввишки до 30-50 сантиметрів з голчастими листочками до одного сантиметра і ніжними квітами. На півдні еріка починає квітнути в листопаді та продовжує це робити аж до закінчення зимового сезону, а ось у більш прохолодних регіонах ця рослина тішить око, починаючи із середини лютого.

Садівники рекомендують садити цю багаторічну рослину в березні або квітні.

Рослина еріки в саду. Фото: Heather World

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