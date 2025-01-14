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Що можна садити біля півоній — корисні поради садівникам

14 січня 2025 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Що посадити біля півоній, щоб зробити клумбу красивою — список рослин, поради садівникам
Садівниця біля півоній у саду. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

У період свого цвітіння півонії мають неймовірний вигляд, адже після нього залишається розкішний зелений кущ, який прикрашає садову ділянку. А щоб досягти цього результату, необхідно знати, що варто посадити поруч із цими популярними рослинами на клумбі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Лілії

Попри те, що ці квіти зовсім не схожі на півонії, вони доволі гармонійно поєднуються між собою. Справа в тому, що лілії розцвітають після того, як це вже зробили півонії, тому клумба матиме охайний вигляд. Щоб зробити свій квітник красивим, садіть різнокольорові лілії позаду півоній маленькими групами.

Лилии
Лілії білого кольору на клумбі. Фото: Pinterest

Флокси

Поєднання флоксів і півоній вважається стандартним серед досвідчених садівників. Ці рослини зазвичай садять попереду півоній, адже вони починають квітнути пізніше за півонії. Тому після того, як останні відцвітуть, флокси прикрашатимуть клумбу.

Флоксы
Флокси фіолетового відтінку в саду. Фото: Pinterest

Троянди

Ці популярні квіти починають квітнути майже одразу після того, як це зробили півонії. Якщо ви хочете посадити маленькі сорти, тоді це краще робити перед півоніями. Справа в тому, що в такому випадку зелень створюватиме для них неперевершений фон.

Роза
Красивий бутон троянди в саду. Фото: Pinterest

Люпин

Ці квіти мають величезну кількість різних кольорів, тому поруч із півоніями вони матимуть неймовірний вигляд. Витончені стрункі люпини чудово поєднуються з пишними півоніями, створюючи неймовірний вигляд на клумбі.

Люпин
Люпин різного кольору на клумбі. Фото: Pinterest

Іриси

Ці популярні рослини садівники вважають справжнім різнобарв’ям, адже вони мають великий вибір кольорів. Завдяки цьому на клумбі можна створити унікальний дизайн. А ще можна садити як низькорослі, так і високі сорти цих рослин.

Ирисы
Карликові іриси фіолетового відтінку. Фото: Pixabay

Аліум 

Аліум і півонії можна назвати розкішною парою, адже у поєднанні вони мають неймовірний вигляд. Але щоб клумба була охайною зовні, краще садити лише високорослі сорти цих квітів.

Аллиум
Цибулини аліуму в саду. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чому не можна обрізати півонії після періоду їхнього цвітіння. 

Раніше ми розповідали про те, чому не варто висаджувати півонії на клумбі навесні. 

Також ми повідомляли про те, як правильно обрізати півонії восени, щоб вони витримали зиму.

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