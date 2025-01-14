Що посадити біля півоній, щоб зробити клумбу красивою — список рослин, поради садівникам

Садівниця біля півоній у саду. Фото: Freepik

У період свого цвітіння півонії мають неймовірний вигляд, адже після нього залишається розкішний зелений кущ, який прикрашає садову ділянку. А щоб досягти цього результату, необхідно знати, що варто посадити поруч із цими популярними рослинами на клумбі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Лілії

Попри те, що ці квіти зовсім не схожі на півонії, вони доволі гармонійно поєднуються між собою. Справа в тому, що лілії розцвітають після того, як це вже зробили півонії, тому клумба матиме охайний вигляд. Щоб зробити свій квітник красивим, садіть різнокольорові лілії позаду півоній маленькими групами.

Лілії білого кольору на клумбі. Фото: Pinterest

Флокси

Поєднання флоксів і півоній вважається стандартним серед досвідчених садівників. Ці рослини зазвичай садять попереду півоній, адже вони починають квітнути пізніше за півонії. Тому після того, як останні відцвітуть, флокси прикрашатимуть клумбу.

Флокси фіолетового відтінку в саду. Фото: Pinterest

Троянди

Ці популярні квіти починають квітнути майже одразу після того, як це зробили півонії. Якщо ви хочете посадити маленькі сорти, тоді це краще робити перед півоніями. Справа в тому, що в такому випадку зелень створюватиме для них неперевершений фон.

Красивий бутон троянди в саду. Фото: Pinterest

Люпин

Ці квіти мають величезну кількість різних кольорів, тому поруч із півоніями вони матимуть неймовірний вигляд. Витончені стрункі люпини чудово поєднуються з пишними півоніями, створюючи неймовірний вигляд на клумбі.

Люпин різного кольору на клумбі. Фото: Pinterest

Іриси

Ці популярні рослини садівники вважають справжнім різнобарв’ям, адже вони мають великий вибір кольорів. Завдяки цьому на клумбі можна створити унікальний дизайн. А ще можна садити як низькорослі, так і високі сорти цих рослин.

Карликові іриси фіолетового відтінку. Фото: Pixabay

Аліум

Аліум і півонії можна назвати розкішною парою, адже у поєднанні вони мають неймовірний вигляд. Але щоб клумба була охайною зовні, краще садити лише високорослі сорти цих квітів.

Цибулини аліуму в саду. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чому не можна обрізати півонії після періоду їхнього цвітіння.

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Також ми повідомляли про те, як правильно обрізати півонії восени, щоб вони витримали зиму.