Что посадить возле пионов, чтобы сделать клумбу красивой — список растений, советы садоводам

Что можно сажать возле пионов — полезные советы садоводам
В период своего цветения пионы имеют невероятный вид, ведь после него остается роскошный зеленый куст, который украшает садовый участок. А чтобы достичь этого результата, необходимо знать, что стоит посадить рядом с этими популярными растениями на клумбе.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Какие цветы посадить возле пионов на клумбе
Лилии
Несмотря на то, что эти цветы совсем не похожи на пионы, они довольно гармонично сочетаются между собой. Дело в том, что лилии расцветают после того, как это уже сделали пионы, поэтому клумба будет иметь опрятный вид. Чтобы сделать свой цветник красивым, сажайте разноцветные лилии позади пионов маленькими группами.
Флоксы
Сочетание флоксов и пионов считается стандартным среди опытных садоводов. Эти растения обычно сажают впереди пионов, ведь они начинают цвести позже пионов. Поэтому после того, как последние отцветут, флоксы будут украшать клумбу.
Розы
Эти популярные цветы начинают цвести почти сразу после того, как это сделали пионы. Если вы хотите посадить маленькие сорта, тогда это лучше делать перед пионами. Дело в том, что в таком случае зелень будет создавать для них непревзойденный фон.
Люпин
Эти цветы имеют огромное количество различных цветов, поэтому рядом с пионами они будут выглядеть невероятно красиво. Изящные стройные люпины прекрасно сочетаются с пышными пионами, создавая невероятный вид на клумбе.
Ирисы
Эти популярные растения садоводы считают настоящим разноцветьем, ведь они имеют большой выбор цветов. Благодаря этому на клумбе можно создать уникальный дизайн. А еще можно сажать как низкорослые, так и высокие сорта этих растений.
Аллиум
Аллиум и пионы можно назвать роскошной парой, ведь в сочетании они имеют невероятный вид. Но чтобы клумба была опрятной внешне, лучше сажать только высокорослые сорта этих цветов.
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