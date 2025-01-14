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Что можно сажать возле пионов — полезные советы садоводам

14 января 2025 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Что посадить возле пионов, чтобы сделать клумбу красивой — список растений, советы садоводам
Садовница возле пионов в саду. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

В период своего цветения пионы имеют невероятный вид, ведь после него остается роскошный зеленый куст, который украшает садовый участок. А чтобы достичь этого результата, необходимо знать, что стоит посадить рядом с этими популярными растениями на клумбе.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Какие цветы посадить возле пионов на клумбе

Лилии

Несмотря на то, что эти цветы совсем не похожи на пионы, они довольно гармонично сочетаются между собой. Дело в том, что лилии расцветают после того, как это уже сделали пионы, поэтому клумба будет иметь опрятный вид. Чтобы сделать свой цветник красивым, сажайте разноцветные лилии позади пионов маленькими группами.

Лилии
Лилии белого цвета на клумбе. Фото: Pinterest

Флоксы

Сочетание флоксов и пионов считается стандартным среди опытных садоводов. Эти растения обычно сажают впереди пионов, ведь они начинают цвести позже пионов. Поэтому после того, как последние отцветут, флоксы будут украшать клумбу.

Флоксы
Флоксы фиолетового оттенка в саду. Фото: Pinterest

Розы

Эти популярные цветы начинают цвести почти сразу после того, как это сделали пионы. Если вы хотите посадить маленькие сорта, тогда это лучше делать перед пионами. Дело в том, что в таком случае зелень будет создавать для них непревзойденный фон.

Роза
Красивый бутон розы в саду. Фото: Pinterest

Люпин

Эти цветы имеют огромное количество различных цветов, поэтому рядом с пионами они будут выглядеть невероятно красиво. Изящные стройные люпины прекрасно сочетаются с пышными пионами, создавая невероятный вид на клумбе.

Люпин
Люпин разного цвета на клумбе. Фото: Pinterest

Ирисы

Эти популярные растения садоводы считают настоящим разноцветьем, ведь они имеют большой выбор цветов. Благодаря этому на клумбе можно создать уникальный дизайн. А еще можно сажать как низкорослые, так и высокие сорта этих растений.

Ирисы
Карликовые ирисы фиолетового оттенка. Фото: Pixabay

Аллиум

Аллиум и пионы можно назвать роскошной парой, ведь в сочетании они имеют невероятный вид. Но чтобы клумба была опрятной внешне, лучше сажать только высокорослые сорта этих цветов.

Аллиум
Луковицы аллиума в саду. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, почему нельзя обрезать пионы после периода их цветения.

Ранее мы рассказывали о том, почему не стоит высаживать пионы на клумбе весной.

Также мы сообщали о том, как правильно обрезать пионы осенью, чтобы они выдержали зиму.

растения цветы советы сад пионы

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04:44 Беспилотники атаковали Тульскую область в РФ — видео взрывов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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