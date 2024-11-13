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Як виростити пишні півонії — два секрети садівників

13 листопада 2024 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Як виростити пишні півонії — прості правила підживлення та пасинкування квітів
Садівниця доглядає за жовтими півоніями. Фото: shutterstock.com
Олександра Ткачук - Редактор

Пишні та яскраві півонії стануть прикрасою будь-якого саду або клумби. Ці квіти не лише красиві, але й відносно невибагливі, що робить їх популярними серед садівників. Проте, щоб отримати пишне цвітіння і продовжити період насолоди цими чудовими рослинами, варто дотримуватися кількох простих правил догляду.

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Розповідаємо, як правильно доглядати за півоніями, чим підживлювати різні сорти та яким чином пасинкувати.

Як підживлювати півонії для пишного цвітіння

Щоб півонії рясно цвіли, варто подбати про правильне підживлення. Особливо це важливо перед початком цвітіння, коли рослина потребує більше корисних речовин. Садівники рекомендують враховувати тип і сорт півоній:

  • Деревоподібні півонії. Потребують невеликої кількості комплексних мінеральних добрив. Можна використовувати універсальні добрива для квітучих рослин.
  • Трав'янисті півонії та гібридні види. Для цих рослин важливо забезпечити збалансоване підживлення протягом вегетації.

Перед внесенням добрив півонії слід рясно полити, щоб уникнути пошкодження кореневої системи.

 

Що допоможе виростити півонії пишними та розкішними — два секрети
Пишні півонії у саду. Фото: google.com

Як зробити квіти півоній ще пишнішими

Для отримання великих і пишних квітів важливо проводити пасинкування. Видаляйте бічні бутони на кожному стеблі, залишаючи лише один центральний бутон.

Це дозволить рослині спрямувати більше енергії на основні квіти, що забезпечить їхнє рясне і здорове цвітіння.

Корисні поради для догляду за півоніями:

  • садіть півонії на сонячному місці;
  • влітку варто поливати півонії раз на тиждень;
  • після цвітіння обрізайте зів'ялі квіти, щоб рослина не витрачала енергію на дозрівання насіння.

 

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