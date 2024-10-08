Як розмножити лаванду восени — дієві поради садівників

Як легко розмножити лаванду восени — проста та дієва інструкція
Хочете мати більше запашної та яскравої лаванди у своєму саду? Осінь — ідеальний час для розмноження цієї дивовижної рослини. За допомогою простого та бюджетного способу розмноження, лаванда не тільки прикрасить ваш двір, але й додасть йому неповторного аромату.
Як розмножити лаванду восени легко та просто, дізнавайтеся далі у нашому матеріалі.
Метод живцювання для швидкого розмноження лаванди
Фахівці, які неодноразово перевіряли цей спосіб на результативність, рекомендують розмножувати лаванду саме живцями. Такий спосіб має кільки вагомих переваг:
- швидкість;
- легкість;
- бюджетність.
Для розмноження потрібно діяти наступним чином:
- Зріжте необхідну вам кількість гілочок лаванди довжиною 10 см.
- Зніміть нижні листочки зі стебла рослини приблизно до половини.
- Зробіть внизу живця косий зріз.
- Візьміть зручні ємності для живців лаванди й наповніть їх вермикулітом.
- Зволожте цей матеріал.
- Кінці живців обмокніть в укорінювач, стимулятор росту коріння.
- Поставте в підготовлені місткості.
- Накрийте живці лаванди пакетом, щоб був парниковий ефект.
- На пакеті обов'язково зробіть дірочку для вентиляції.
- Чекайте на корінці лаванди.
Імпровізовані парнички потрібно поставити в тепле місце, але у жодному разі не на сонці.
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