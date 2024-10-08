Як розмножити лаванду восени — дієві поради садівників

Розмноження лаванди методом живцювання. Колаж: Новини.LIVE

Хочете мати більше запашної та яскравої лаванди у своєму саду? Осінь — ідеальний час для розмноження цієї дивовижної рослини. За допомогою простого та бюджетного способу розмноження, лаванда не тільки прикрасить ваш двір, але й додасть йому неповторного аромату.

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Метод живцювання для швидкого розмноження лаванди

Фахівці, які неодноразово перевіряли цей спосіб на результативність, рекомендують розмножувати лаванду саме живцями. Такий спосіб має кільки вагомих переваг:

швидкість;

легкість;

бюджетність.

Розмноження лаванди методом живцювання. Фото: google.com

Для розмноження потрібно діяти наступним чином:

Зріжте необхідну вам кількість гілочок лаванди довжиною 10 см. Зніміть нижні листочки зі стебла рослини приблизно до половини. Зробіть внизу живця косий зріз. Візьміть зручні ємності для живців лаванди й наповніть їх вермикулітом. Зволожте цей матеріал. Кінці живців обмокніть в укорінювач, стимулятор росту коріння. Поставте в підготовлені місткості. Накрийте живці лаванди пакетом, щоб був парниковий ефект. На пакеті обов'язково зробіть дірочку для вентиляції. Чекайте на корінці лаванди.

Імпровізовані парнички потрібно поставити в тепле місце, але у жодному разі не на сонці.

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