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Як легко розмножити лаванду восени — проста та дієва інструкція

8 жовтня 2024 06:52
Олександра Ткачук - Редактор
Як розмножити лаванду восени — дієві поради садівників
Розмноження лаванди методом живцювання. Колаж: Новини.LIVE
Олександра Ткачук - Редактор

Хочете мати більше запашної та яскравої лаванди у своєму саду? Осінь — ідеальний час для розмноження цієї дивовижної рослини. За допомогою простого та бюджетного способу розмноження, лаванда не тільки прикрасить ваш двір, але й додасть йому неповторного аромату.

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Як розмножити лаванду восени легко та просто, дізнавайтеся далі у нашому матеріалі. 

Метод живцювання для швидкого розмноження лаванди 

Фахівці, які неодноразово перевіряли цей спосіб на результативність, рекомендують розмножувати лаванду саме живцями. Такий спосіб має кільки вагомих переваг:

  • швидкість;
  • легкість;
  • бюджетність. 

 

Як розмножити лаванду восени — дієві поради садівників
Розмноження лаванди методом живцювання. Фото: google.com

Для розмноження потрібно діяти наступним чином:

  1. Зріжте необхідну вам кількість гілочок лаванди довжиною 10 см.
  2. Зніміть нижні листочки зі стебла рослини приблизно до половини. 
  3. Зробіть внизу живця косий зріз.
  4. Візьміть зручні ємності для живців лаванди й наповніть їх вермикулітом.
  5. Зволожте цей матеріал. 
  6. Кінці живців обмокніть в укорінювач, стимулятор росту коріння.
  7. Поставте в підготовлені місткості.
  8. Накрийте живці лаванди пакетом, щоб був парниковий ефект.
  9. На пакеті обов'язково зробіть дірочку для вентиляції.
  10. Чекайте на корінці лаванди.

Імпровізовані парнички потрібно поставити в тепле місце, але у жодному разі не на сонці.

 

Раніше ми розповідали, чому варто посадити лаванду у своєму саду.  

Нагадаємо, ми писали, як правильно посадити троянди восени.

Також ділимося корисною порадою, які квіти можна посадити у жовтні.

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