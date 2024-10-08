Как размножить лаванду осенью – действенные советы садоводов.

Размножение лаванды методом черенкования. Коллаж: Новини.LIVE

Хотите иметь больше душистой и яркой лаванды в своем саду? Осень — идеальное время для размножения этого удивительного растения. С помощью простого и бюджетного способа размножения, лаванда не только украсит ваш двор, но и придаст ему неповторимый аромат.

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Метод черенкования для быстрого размножения лаванды

Специалисты, которые неоднократно проверявшие этот способ на результативность, рекомендуют размножать лаванду именно черенками. Такой способ имеет несколько весомых преимуществ:

скорость;

легкость;

бюджетность.

Размножение лаванды методом черенкованія. Фото: google.com

Для размножения нужно действовать следующим образом:

Срежьте необходимое количество веточек лаванды длиной 10 см. Снимите нижние листики со стебля растения примерно до половины. Сделайте внизу черенков косой срез. Возьмите удобные емкости для черенков лаванды и наполните вермикулитом. Увлажняйте этот материал. Концы черенков обмокните в укоренитель, стимулятор роста корней. Поставьте в подготовленные емкости. Накройте черенки лаванды пакетом, чтобы был парниковый эффект. На пакете обязательно сделайте дырочку для вентиляции. Ждите укоренение лаванды.

Импровизированные парнички нужно поставить в теплое место, но ни в коем случае не на солнце.

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