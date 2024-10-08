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Как легко размножить лаванду осенью — простая и действенная инструкция

8 октября 2024 06:52
Александра Ткачук - Редактор
Как размножить лаванду осенью — действенные советы садоводов
Размножение лаванды методом черенкования. Коллаж: Новини.LIVE
Александра Ткачук - Редактор

Хотите иметь больше душистой и яркой лаванды в своем саду? Осень — идеальное время для размножения этого удивительного растения. С помощью простого и бюджетного способа размножения, лаванда не только украсит ваш двор, но и придаст ему неповторимый аромат.

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Как размножить лаванду осенью легко и просто, узнайте далее в нашем материале.

Метод черенкования для быстрого размножения лаванды

Специалисты, которые неоднократно проверявшие этот способ на результативность, рекомендуют размножать лаванду именно черенками. Такой способ имеет несколько весомых преимуществ:

  • скорость;
  • легкость;
  • бюджетность.

 

Как размножить лаванду осенью – действенные советы садоводов.
Размножение лаванды методом черенкованія. Фото: google.com

Для размножения нужно действовать следующим образом:

  1. Срежьте необходимое количество веточек лаванды длиной 10 см.
  2. Снимите нижние листики со стебля растения примерно до половины.
  3. Сделайте внизу черенков косой срез.
  4. Возьмите удобные емкости для черенков лаванды и наполните вермикулитом.
  5. Увлажняйте этот материал.
  6. Концы черенков обмокните в укоренитель, стимулятор роста корней.
  7. Поставьте в подготовленные емкости.
  8. Накройте черенки лаванды пакетом, чтобы был парниковый эффект.
  9. На пакете обязательно сделайте дырочку для вентиляции.
  10. Ждите укоренение лаванды.

Импровизированные парнички нужно поставить в теплое место, но ни в коем случае не на солнце.

 

Ранее мы рассказывали, почему следует посадить лаванду в своем саду.

Напомним, мы писали, как правильно посадить розы осенью.

Также делимся полезным советом, какие цветы можно посадить в октябре.

растения советы садоводы сад лаванда

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