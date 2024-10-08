Как размножить лаванду осенью – действенные советы садоводов.

Как легко размножить лаванду осенью — простая и действенная инструкция
Хотите иметь больше душистой и яркой лаванды в своем саду? Осень — идеальное время для размножения этого удивительного растения. С помощью простого и бюджетного способа размножения, лаванда не только украсит ваш двор, но и придаст ему неповторимый аромат.
Как размножить лаванду осенью легко и просто, узнайте далее в нашем материале.
Метод черенкования для быстрого размножения лаванды
Специалисты, которые неоднократно проверявшие этот способ на результативность, рекомендуют размножать лаванду именно черенками. Такой способ имеет несколько весомых преимуществ:
- скорость;
- легкость;
- бюджетность.
Для размножения нужно действовать следующим образом:
- Срежьте необходимое количество веточек лаванды длиной 10 см.
- Снимите нижние листики со стебля растения примерно до половины.
- Сделайте внизу черенков косой срез.
- Возьмите удобные емкости для черенков лаванды и наполните вермикулитом.
- Увлажняйте этот материал.
- Концы черенков обмокните в укоренитель, стимулятор роста корней.
- Поставьте в подготовленные емкости.
- Накройте черенки лаванды пакетом, чтобы был парниковый эффект.
- На пакете обязательно сделайте дырочку для вентиляции.
- Ждите укоренение лаванды.
Импровизированные парнички нужно поставить в теплое место, но ни в коем случае не на солнце.
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