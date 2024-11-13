Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как вырастить пышные пионы — два секрета садоводов arrow

Как вырастить пышные пионы — два секрета садоводов

13 ноября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Как вырастить пышные пионы — простые правила подкормки и пасынкования цветов
Садовница ухаживает за желтыми пионами. Фото: shutterstock.com
Александра Ткачук - Редактор

Пышные и яркие пионы станут украшением любого сада или клумбы. Эти цветы не только красивы, но и относительно неприхотливы, что делает их популярными среди садоводов. Однако, чтобы получить пышное цветение и продлить период наслаждения этими замечательными растениями, следует соблюдать несколько простых правил ухода.

Читайте также:

Рассказываем, как правильно ухаживать за пионами, чем подкармливать разные сорта и каким образом пасынковать.

Как подкармливать пионы для пышного цветения

Чтобы пионы обильно цвели, следует позаботиться о правильной подкормке. Особенно это важно перед началом цветения, когда растение нуждается в большем количестве полезных веществ. Садоводы рекомендуют учитывать тип и сорт пионов:

  • Древовидные пионы. Нуждаются в небольшом количестве комплексных минеральных удобрений. Можно использовать универсальные удобрения для цветущих растений.
  • Травянистые пионы и гибридные виды. Для этих растений важно обеспечить сбалансированную подкормку в течение вегетации.

Перед внесением удобрений пионы следует обильно полить во избежание повреждения корневой системы.

 

Что поможет вырастить пионы пышными и роскошными — два секрета
Пышные пионы в саду. Фото: google.com

Как сделать цветы пионов еще пышнее

Для получения больших и пышных цветов важно проводить пасынкование. Удаляйте боковые бутоны на каждом стебле, оставляя только один центральный бутон.

Это позволит растению направить больше энергии на основные цветы, что обеспечит их обильное и здоровое цветение.

Полезные советы по уходу за пионами:

  • сажайте пионы на солнечном месте;
  • летом следует поливать пионы раз в неделю;
  • после цветения обрезайте увядшие цветки, чтобы растение не тратило энергию на созревание семян.

 

Ранее мы писали, когда сажать астры в ноябре и как правильно это сделать.

Напомним, мы рассказывали, как защитить хризантему зимой.

Также делимся полезными советами, как размножить лаванду осенью легко и просто.

растения советы цветы пионы садоводы сад

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:30 В ТЦК сказали, когда может завершиться мобилизация в Украине

03:27 Россия подняла в небо самолеты Ту-95МС — есть угроза обстрела

03:26 "Азову" нужны хирурги — какая зарплата и условия труда

02:31 Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в Белгородской области

01:32 Мужчина заявил, что его не брали на службу — как наказал суд

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

01:30 Поддерживают ли украинцы мобилизацию женщин — опрос

01:11 В Запорожской области раздались взрывы — РФ запустила КАБ

01:02 Тренер избил свою восьмилетнюю дочь после поражения — видео

00:30 Какие дела об административном нарушении вправе рассматривать ТЦК

12 ноября 2024

23:59 Решающий момент — Залужный обратился в парламент Британии

04:30 В ТЦК сказали, когда может завершиться мобилизация в Украине

03:27 Россия подняла в небо самолеты Ту-95МС — есть угроза обстрела

03:26 "Азову" нужны хирурги — какая зарплата и условия труда

02:31 Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в Белгородской области

01:32 Мужчина заявил, что его не брали на службу — как наказал суд

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

01:30 Поддерживают ли украинцы мобилизацию женщин — опрос

01:11 В Запорожской области раздались взрывы — РФ запустила КАБ

01:02 Тренер избил свою восьмилетнюю дочь после поражения — видео

00:30 Какие дела об административном нарушении вправе рассматривать ТЦК

12 ноября 2024

23:59 Решающий момент — Залужный обратился в парламент Британии

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком