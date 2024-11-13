Как вырастить пышные пионы — простые правила подкормки и пасынкования цветов

Садовница ухаживает за желтыми пионами. Фото: shutterstock.com

Пышные и яркие пионы станут украшением любого сада или клумбы. Эти цветы не только красивы, но и относительно неприхотливы, что делает их популярными среди садоводов. Однако, чтобы получить пышное цветение и продлить период наслаждения этими замечательными растениями, следует соблюдать несколько простых правил ухода.

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Как подкармливать пионы для пышного цветения

Чтобы пионы обильно цвели, следует позаботиться о правильной подкормке. Особенно это важно перед началом цветения, когда растение нуждается в большем количестве полезных веществ. Садоводы рекомендуют учитывать тип и сорт пионов:

Древовидные пионы . Нуждаются в небольшом количестве комплексных минеральных удобрений. Можно использовать универсальные удобрения для цветущих растений.

. Нуждаются в небольшом количестве комплексных минеральных удобрений. Можно использовать универсальные удобрения для цветущих растений. Травянистые пионы и гибридные виды. Для этих растений важно обеспечить сбалансированную подкормку в течение вегетации.

Перед внесением удобрений пионы следует обильно полить во избежание повреждения корневой системы.

Пышные пионы в саду. Фото: google.com

Как сделать цветы пионов еще пышнее

Для получения больших и пышных цветов важно проводить пасынкование. Удаляйте боковые бутоны на каждом стебле, оставляя только один центральный бутон.

Это позволит растению направить больше энергии на основные цветы, что обеспечит их обильное и здоровое цветение.

Полезные советы по уходу за пионами:

сажайте пионы на солнечном месте;

летом следует поливать пионы раз в неделю;

после цветения обрезайте увядшие цветки, чтобы растение не тратило энергию на созревание семян.

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