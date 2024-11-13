Как вырастить пышные пионы — простые правила подкормки и пасынкования цветов

Как вырастить пышные пионы — два секрета садоводов
Пышные и яркие пионы станут украшением любого сада или клумбы. Эти цветы не только красивы, но и относительно неприхотливы, что делает их популярными среди садоводов. Однако, чтобы получить пышное цветение и продлить период наслаждения этими замечательными растениями, следует соблюдать несколько простых правил ухода.
Рассказываем, как правильно ухаживать за пионами, чем подкармливать разные сорта и каким образом пасынковать.
Как подкармливать пионы для пышного цветения
Чтобы пионы обильно цвели, следует позаботиться о правильной подкормке. Особенно это важно перед началом цветения, когда растение нуждается в большем количестве полезных веществ. Садоводы рекомендуют учитывать тип и сорт пионов:
- Древовидные пионы. Нуждаются в небольшом количестве комплексных минеральных удобрений. Можно использовать универсальные удобрения для цветущих растений.
- Травянистые пионы и гибридные виды. Для этих растений важно обеспечить сбалансированную подкормку в течение вегетации.
Перед внесением удобрений пионы следует обильно полить во избежание повреждения корневой системы.
Как сделать цветы пионов еще пышнее
Для получения больших и пышных цветов важно проводить пасынкование. Удаляйте боковые бутоны на каждом стебле, оставляя только один центральный бутон.
Это позволит растению направить больше энергии на основные цветы, что обеспечит их обильное и здоровое цветение.
Полезные советы по уходу за пионами:
- сажайте пионы на солнечном месте;
- летом следует поливать пионы раз в неделю;
- после цветения обрезайте увядшие цветки, чтобы растение не тратило энергию на созревание семян.
Ранее мы писали, когда сажать астры в ноябре и как правильно это сделать.
Напомним, мы рассказывали, как защитить хризантему зимой.
Также делимся полезными советами, как размножить лаванду осенью легко и просто.
Читайте Новини.LIVE!