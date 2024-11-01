Як краще не вирощувати лаванду — умови, які не підходять квітці

Жінка, яка торкається лаванди в полі. Фото: Pixabay

Сьогодні лаванду можна зустріти чи не на кожній українській дачі, адже це не тільки неймовірна краса, а й дуже приємний аромат, який одразу приваблює. Однак, необхідно розуміти, що категорично не любить ця рослина, щоб не загубити її.

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Мало хто знає, але лаванда не тільки прикрашає дизайн ділянки, а й відлякує комарів у період свого цвітіння. Якщо ви хочете досягнути цих двох результатів, вам варто правильно виростити ці квіти на своїй клумбі в саду.

Кажуть, що лаванда — це невибаглива рослина, адже вона здатна протягом багатьох років рости на одному місці, а якщо її ще гарно підживлювати, то вона гарно квітне. Щоб не загубити ці квіти, необхідно знати, в яких умовах вони не люблять рости.

Рослини лаванди в полі. Фото: Pinterest

Які умови не любить лаванда

По-перше, лаванда дуже не любить, коли поруч із нею росте папороть, а по-друге, вона не здатна гарно рости в кислому ґрунті. До того ж ця рослина ненавидить тінь, надмірний рівень вологи і ґрунтові води. А ще ніколи не садіть лаванду біля водойм, адже ця умова також їй не підходить.

Якщо ви порушите, принаймні, одну з цих умов, ви ризикуєте загубити рослину, яка вважається справжнім заспокійливим.

Жінка, що збирає лаванду. Фото: Pexels

В яких умовах лаванда любить рости

Дачники з досвідом рекомендують посадити лаванду там, де багато сонячного світла і некислий ґрунт. Її необхідно постійно підживлювати, вчасно поливати, але стежити за тим, щоб під нею не відбувалося застоювання води.

Створивши всі ці умови для вирощування лаванди, ви підвищуєте шанси виростити найкращі рослини на своїй клумбі.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини категорично не можна садити біля лаванди на клумбі.

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