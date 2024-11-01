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Запомните и никогда этого не делайте — что не любит лаванда

1 ноября 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как лучше не выращивать лаванду — условия, не подходящие цветку
Женщина, касающаяся лаванды в поле. Фото: Pixabay
Кристина Кучугурная - Редактор

Сегодня лаванду можно встретить чуть ли не на каждой украинской даче, ведь это не только невероятная красота, но и очень приятный аромат, который привлекает сразу. Однако, необходимо понимать, что категорически не любит это растение, чтобы не погубить его.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Немногие знают, но лаванда не только украшает дизайн участка, но и отпугивает комаров в период своего цветения. Если вы хотите добиться этих двух результатов, вам следует правильно вырастить эти цветы на своей клумбе в саду.

Говорят, что лаванда — это неприхотливое растение, ведь оно способно в течение многих лет расти на одном месте, а если его еще хорошо подкармливать, то оно хорошо цветет. Чтобы не потерять эти цветы, нужно знать, в каких условиях они не любят расти.

Лаванда
Растения лаванды в поле. Фото: Pinterest

Какие условия не любит лаванда

Во-первых, лаванда очень не любит, когда рядом с ней растет папоротник, а во-вторых, она не способна хорошо расти в кислой почве. К тому же, это растение ненавидит тень, чрезмерный уровень влаги и грунтовые воды. А еще никогда не сажайте лаванду возле водоемов, ведь это условие тоже ей не подходит.

Если вы нарушите, по крайней мере, одно из этих условий, вы рискуете погубить растение, которое считается настоящим успокоительным.

Сбор лаванды
Женщина, которая собирает лаванду. Фото: Pexels

В каких условиях лаванда любит расти

Дачники с опытом рекомендуют посадить лаванду там, где много солнечного света и некислая почва. Ее необходимо постоянно подкармливать, вовремя поливать, но следить за тем, чтобы под ней не происходило застаивание воды.

Создав все эти условия для выращивания лаванды, вы повышаете шансы вырастить самые лучшие растения на своей клумбе.

Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать возле лаванды на клумбе.

Раньше мы рассказывали о том, почему стоит посадить лаванду на своем участке.

Также мы сообщали о том, чем лаванда полезна для здоровья организма.

растения советы цветы лаванда сад

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