Топ-5 рослин, які не можна вирощувати на одній клумбі

Квітник.Ілюстративне фото: Pinterest

Деякі рослини категорично не вживаються на одній клумбі. Цей нюанс варто врахувати, щоб не наробити помилок та насолоджуватися ароматом квіток.

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М'ята

М'ята дуже швидко розростається та витісняє коріння інших квітів. Її найкраще вирощувати в горщиках.

Чорний горіх

Ця рослина виділяє небезпечну речовину юглон, яка може бути отруйною для інших рослин, кущів чи дерев.

Лаванда

Ці квіти люблять сухий ґрунт та є поганим сусідом для троянди чи базиліку, які люблять вологу.

Лаванда. Ілюстративне фото: Pinterest

Соняшники

Соняшники виділяють сполуки, що пригнічують ріст інших рослин. Їх краще вирощувати в окремих горщиках, окремо від клумби.

Фундук

Ці кущі поглинають багато корисних речовин з ґрунту та шкодять таким чином своїм "сусідам" по клумбі.

Нагадаємо, які дерева треба обрізати цього місяця. Також ми розповідали, як посадити м'яту вдома.