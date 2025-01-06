Топ-5 рослин, які не можна вирощувати на одній клумбі

Не садіть їх у квітнику — рослини, що обожнюють самотність
Деякі рослини категорично не вживаються на одній клумбі. Цей нюанс варто врахувати, щоб не наробити помилок та насолоджуватися ароматом квіток.
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М'ята
М'ята дуже швидко розростається та витісняє коріння інших квітів. Її найкраще вирощувати в горщиках.
Чорний горіх
Ця рослина виділяє небезпечну речовину юглон, яка може бути отруйною для інших рослин, кущів чи дерев.
Лаванда
Ці квіти люблять сухий ґрунт та є поганим сусідом для троянди чи базиліку, які люблять вологу.
Соняшники
Соняшники виділяють сполуки, що пригнічують ріст інших рослин. Їх краще вирощувати в окремих горщиках, окремо від клумби.
Фундук
Ці кущі поглинають багато корисних речовин з ґрунту та шкодять таким чином своїм "сусідам" по клумбі.
Нагадаємо, які дерева треба обрізати цього місяця. Також ми розповідали, як посадити м'яту вдома.
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