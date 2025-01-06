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Не сажайте их в цветнике — растения, которые обожают одиночество

6 января 2025 03:13
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Топ-5 растений, которые нельзя выращивать на одной клумбе
Цветочник. Иллюстративное фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Некоторые растения категорически не уживаются на одной клумбе. Этот нюанс стоит учесть, чтобы не наделать ошибок и наслаждаться ароматом цветков.

Читайте статью Новини.LIVE, чтобы узнать больше. 

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Мята

Мята очень быстро разрастается и вытесняет корни других цветов. Ее лучше всего выращивать в горшках.

Черный орех

Это растение выделяет опасное вещество юглон, которое может быть ядовитым для других растений, кустов или деревьев.

Лаванда

Эти цветы любят сухую почву и являются плохим соседом для розы или базилика, которые любят влагу.

Не сажайте их в цветнике - растения, обожающие одиночество - фото 1
Лаванда. Иллюстративное фото: Pinterest

Подсолнухи

Подсолнухи выделяют соединения, подавляющие рост других растений. Их лучше выращивать в отдельных горшках, отдельно от клумбы.

Фундук

Эти кусты поглощают много полезных веществ из почвы и вредят таким образом своим "соседям" по клумбе.

Напомним,какие деревья надо обрезать в этом месяце. Также мы рассказывали,как посадить мяту дома.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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