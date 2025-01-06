Топ-5 растений, которые нельзя выращивать на одной клумбе

Не сажайте их в цветнике — растения, которые обожают одиночество
Некоторые растения категорически не уживаются на одной клумбе. Этот нюанс стоит учесть, чтобы не наделать ошибок и наслаждаться ароматом цветков.
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Мята
Мята очень быстро разрастается и вытесняет корни других цветов. Ее лучше всего выращивать в горшках.
Черный орех
Это растение выделяет опасное вещество юглон, которое может быть ядовитым для других растений, кустов или деревьев.
Лаванда
Эти цветы любят сухую почву и являются плохим соседом для розы или базилика, которые любят влагу.
Подсолнухи
Подсолнухи выделяют соединения, подавляющие рост других растений. Их лучше выращивать в отдельных горшках, отдельно от клумбы.
Фундук
Эти кусты поглощают много полезных веществ из почвы и вредят таким образом своим "соседям" по клумбе.
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