Топ-5 растений, которые нельзя выращивать на одной клумбе

Цветочник. Иллюстративное фото: Pinterest

Некоторые растения категорически не уживаются на одной клумбе. Этот нюанс стоит учесть, чтобы не наделать ошибок и наслаждаться ароматом цветков.

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Мята

Мята очень быстро разрастается и вытесняет корни других цветов. Ее лучше всего выращивать в горшках.

Черный орех

Это растение выделяет опасное вещество юглон, которое может быть ядовитым для других растений, кустов или деревьев.

Лаванда

Эти цветы любят сухую почву и являются плохим соседом для розы или базилика, которые любят влагу.

Лаванда. Иллюстративное фото: Pinterest

Подсолнухи

Подсолнухи выделяют соединения, подавляющие рост других растений. Их лучше выращивать в отдельных горшках, отдельно от клумбы.

Фундук

Эти кусты поглощают много полезных веществ из почвы и вредят таким образом своим "соседям" по клумбе.

Напомним,какие деревья надо обрезать в этом месяце. Также мы рассказывали,как посадить мяту дома.