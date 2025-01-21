Какие многолетние растения посадить в саду зимой — полезные советы дачникам

Человек, который сажает растения на клумбе. Фото: Deavita

Чтобы ваш сад радовал вас своей красотой даже зимой, подумайте о том, чтобы посадить там несколько растений. Опытные садоводы рассказали, какие многолетние растения цветут даже в самый холодный сезон года, поэтому их можно посадить на клумбе уже сейчас.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Морозник

В период цветения это многолетнее растение разрастается на клумбе, словно настоящий ковер. Происходит это в начале весны или в конце осени, когда другие садовые цветы еще находятся в покое. Причем, из-за аномального тепла морозник иногда может появляться даже из-под снега.

Высаживать это многолетнее растение садоводы рекомендуют в апреле или в мае.

Растение морозника в снегу зимой. Фото: Pinterest

Цикламен садовый

Цикламены бывают как комнатными, так и садовыми, но обе разновидности способны украшать дом и клумбу. Но лучше выбрать Cyclamen coum, который начинает цвести в феврале и продолжает вплоть до апреля. Это красивый многолетник с цветами темно-розового оттенка, который умеет украшать все вокруг в период своего цветения.

Летом садовый цикламен находится в состоянии покоя, а когда температура воздуха на улице начинает падать, это растение снова радует своим цветением. Чтобы это произошло, посадите этот цветок в конце февраля или в начале марта.

Цветы цикламена в лесу. Фото: Pixabay

Эрика

Это вечнозеленый кустарник высотой до 30-50 сантиметров с игольчатыми листочками до одного сантиметра и нежными цветами. На юге эрика начинает цвести в ноябре и продолжает это делать вплоть до окончания зимнего сезона, а вот в более прохладных регионах это растение радует глаз, начиная с середины февраля.

Садоводы рекомендуют сажать этот многолетник в марте или апреле.

Растение эрики в саду. Фото: Heather World

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя высаживать возле роз в саду.

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