Що не можна садити біля троянд у саду — заборонені рослини, поради

Людина, яка доглядає троянди в саду. Фото: Freepik

Не секрет, що троянди — це дуже красиві квіти, яким потрібен особливий догляд, зокрема, їм важливе правильне "сусідство". Якщо ви не хочете зіпсувати красу цих неймовірних квітів, вам варто знати, які рослини категорично не можна садити поруч із трояндами в саду.

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Багато садівників люблять садити біля троянд інші квіти, намагаючись виділити свій сад і створити надзвичайно красиву клумбу. Однак, "сусідство" з іншими рослинами грає одну з ключових ролей у процесі вирощування троянд.

Переваги такої посадки полягають у тому, що троянди рідше хворіють, коли ростуть з деякими рослинами. А ось якщо неправильно вибрати "сусіда" для троянд, можна згубити ці красиві квіти. Якщо ви не хочете цього робити, дізнайтеся, які рослини краще не садити поруч із трояндами.

Кущ плетистої троянди біля будинку. Фото: Pinterest

Що не варто висаджувати біля троянд на клумбі

Досвідчені квітникарі кажуть, що поруч з цими рослинами краще не садити культури, які стануть справжніми конкурентами для них за живлення і воду. До того ж, вони переносять різних шкідників і небезпечні захворювання.

Зокрема, в цьому випадку йдеться про такі рослини, як:

Тюльпани

Гортензії

Ірис

Жоржини

Папороть

Конвалії

Айстри

Лілії

Догляд троянд на клумбі. Фото: Epic Gardening

Що стосується півоній, то їх краще також не садити біля троянд, адже вони, як і їхні "колеги", мають потужне коріння і великі квіти, а тому вважаються "агресивними сусідами".

А якщо говорити про хризантеми, то вони не люблять рости в більш кислому ґрунті, з легкістю витримують посуху і не потребують регулярного зволоження ґрунту, на відміну від троянд.

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