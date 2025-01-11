Что нельзя сажать возле роз в саду — запрещенные растения, советы

Человек, который ухаживает за розами в саду. Фото: Freepik

Не секрет, что розы — это очень красивые цветы, которым нужен особый уход, в частности, им важно правильное "соседство". Если вы не хотите испортить красоту этих невероятных цветов, вам стоит знать, какие растения категорически нельзя сажать рядом с розами в саду.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Многие садоводы любят сажать возле роз другие цветы, пытаясь выделить свой сад и создать чрезвычайно красивую клумбу. Однако, "соседство" с другими растениями играет одну из ключевых ролей в процессе выращивания роз.

Преимущества такой посадки заключаются в том, что розы реже болеют, когда растут с некоторыми растениями. А вот если неправильно выбрать "соседа" для роз, можно погубить эти красивые цветы. Если вы не хотите этого делать, узнайте, какие растения лучше не сажать рядом с розами.

Куст плетистой розы возле дома. Фото: Pinterest

Что не стоит высаживать возле роз на клумбе

Опытные цветоводы говорят, что рядом с этими растениями лучше не сажать культуры, которые станут настоящими конкурентами для них за питание и воду. К тому же, они переносят различных вредителей и опасные заболевания.

В частности, в этом случае речь идет о таких растениях, как:

Тюльпаны

Гортензии

Ирис

Георгины

Папоротник

Конвалии

Астры

Лилии

Уход за розами на клумбе. Фото: Epic Gardening

Что касается пионов, то их лучше также не сажать возле роз, ведь они, как и их "коллеги", имеют мощные корни и крупные цветы, а потому считаются "агрессивными соседями".

А если говорить о хризантемах, то они не любят расти в более кислой почве, с легкостью выдерживают засуху и не нуждаются в регулярном увлажнении почвы, в отличие от роз.

Напомним, мы писали о том, чем лучше не укрывать розы в зимнее время года.

Ранее мы рассказывали о том, для чего стоит забивать гвоздь в горшок с розами.

Также мы сообщали о том, как можно с легкостью вырастить розу из букета.