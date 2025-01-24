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Стануть прикрасою саду — чотири найкращих сорти кущової троянди

24 січня 2025 06:52
Олександра Ткачук - Редактор
Яку паркову троянду посадити в саду — чотири найкращих сорти
Дівчина доглядає за трояндами в саду. Фото: shutterstock.com
Олександра Ткачук - Редактор

Троянди є символом краси, витонченості та романтики в усьому світі, тому вони завжди займають особливе місце в саду. Сьогодні сортів цих дивовижних квітів існує безліч. Проте, найбільшу популярність в Україні завоювали саме канадські. Вони відрізняються морозостійкістю, простотою у догляді, різномаїттям кольорів та форм. 

Які чотири сорти канадських паркових троянд можуть стати прикрасою вашого саду, пише портал "Добрі Новини". 

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1. Морден Блаш (Morden Blush)

Цей сорт вражає витонченістю та ніжністю своїх біло-рожевих пелюсток. Квіти мають ефект градієнту — всередині вони рожеві, пелюстки поступово світлішають до країв. Кущ Морден Блаш виростає у висоту до 2 м. Квіти великі, зібрані в суцвіття до 7 бутонів, мають дуже приємний аромат.

Перевага цієї паркової троянди — стійкість до хвороб. Тому вона підходить навіть для садівників-початківців. Щоб отримати квітучий сад, висаджуйте кущі Морден Блаш у добре освітлених місцях, але захищених від сильного вітру. А для збереження вологи в ґрунті використовуйте мульчування. 

 

Яку паркову троянду посадити в саду — Морден Блаш
Троянда Морден Блаш. Фото: roos.ee

2. Морден Файрґлоу (Morden Fireglow)

Цей сорт приваблює яскравими кольорами, що змінюються під час цвітіння: від темних червоних бутонів до насичено-помаранчевих квітів. Ці прекрасні троянди чудово виділяються на фоні зелені, створюючі особливу атмосферу в саду. Сорт можна назвати компактним, адже кущі максимально можуть досягати метр у висоту. Морден Файрґлоу морозостійкий і має гарний імунітет до захворювань.

Досвідчені садівники радять саджати цю кущову троянду поруч із квітами нейтральних відтінків, щоб підкреслити їхню яскравість. Також регулярно видаляйте відцвілі бутони для стимулювання нового цвітіння.

 

Яку паркову троянду посадити в саду — Морден Файрґлоу
Троянда Морден Файрґлоу. Фото: vitaflora.lt

3. Аделаїда Худлес (Adelaide Hoodless)

Цей сорт стане справжньою окрасою вашого саду завдяки своїй величності й рясному цвітінню. Квіти яскраво-червоні та зібрані в густі китиці по 5-15 штук. Кущ може рости до 2 м у висоту і до 1,5 м завширшки. А ще Аделаїда Худлес має блискуче листя і потужні гілки, що дозволяють створювати ефектні композиції.

Цей сорт підходить для створення живих огорож або яскравих акцентів у центрі клумби. Для пишного цвітіння флористи радять забезпечувати рослині регулярний полив у спекотний період. 

 

Яку паркову троянду посадити в саду — Аделаїда Худлес
Троянда Аделаїда Худлес. Фото: pharmarosa.at

4. Вільям Баффін (William Baffin)

Ідеальний вибір для створення вертикальних конструкцій, таких як арки чи перголи — це Вільям Баффін. Пагони досягають кількох метрів і легко обвивають опори. Цей сорт здатен перетворити ваш сад на казку. Квіти рожеві, середнього розміру, цвітуть протягом усього сезону. А ще ця садова рослина має високу стійкість до хвороб і невибаглива у догляді.

 

Яку паркову троянду посадити в саду — Вільям Баффін
Троянда Вільям Баффін. Фото: vivaiofiordirosa.com

Раніше ми розповідали, чому троянда може раптово почорніти та як врятувати квітку. 

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