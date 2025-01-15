Як заплітати нарциси в коси — навіщо це робити, поради

Людина, яка доглядає нарциси на клумбі. Фото: Alamy

Такі рослини, як нарциси, сьогодні можна зустріти на кожній дачній ділянці, а деякі їх навіть заплітають у коси. Досвідчені садівники пояснили, для чого ці популярні квіти заплітають у коси і як це впливає на інші рослини.

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Коли нарциси перестають квітнути, в них ще довго відбувається період вегетації. У ці моменти потрібно поливати їх, розпушувати ґрунт, а також підживлювати добривами із вмістом фосфору. Інколи буває так, що листя цих квітів розростається і заважає рослинам, які ростуть поруч.

У цьому випадку багато квітникарів і заплітають нарциси в коси, але робити це потрібно після певних дій. Досвідчені садівники пояснили, як правильно це робити, щоб не нашкодити цим красивим різнокольоровим квітам.

Яскраві нарциси в саду. Фото: Pixabay

Як заплітати нарциси в коси і навіщо це робити

Перш, ніж заплітати нарциси в коси, необхідно обрізати їхні квітконоси до половини. Коли листя повністю пожухне, а це буде за місяць, його можна буде прибрати. До цього часу можна прикрасити клумбу одиночними кісками або ж плетеними парканчиками.

Справа в тому, що коли нарциси заплетені, це позитивно впливає на їхнє листя. По-перше, воно не жовтіє, по-друге, не перегинається, але найголовніше — це листя не розвалюється. Для цього кіски потрібно заплітати до десяти сантиметрів від кінцівки, зав’язуючи цей пучок вузлом одного найдовшого листка.

Нарциси, заплетені в коси. Фото: скриншот з YouTube

Що робити, якщо бутони нарцисів не розкриваються

Якщо ви помітили, що бутони ваших нарцисів не завжди повноцінно розкриваються, терміново виправляйте цю проблему. Справа в тому, що у махрових нарцисів багато пелюсток щільно стиснуті в бутоні, що і заважає їм повністю розкриватися.

Якщо ви хочете, щоб ваші квіти розкішно розцвіли, забезпечте нарцисам більше вологи.

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