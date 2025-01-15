Как заплетать нарциссы в косы — зачем это делать, советы

Человек, который ухаживает за нарциссами на клумбе. Фото: Alamy

Такие растения, как нарциссы, сегодня можно встретить на каждом дачном участке, а некоторые их даже заплетают в косы. Опытные садоводы объяснили, для чего эти популярные цветы заплетают в косы и как это влияет на другие растения.

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Когда нарциссы перестают цвести, у них еще долго происходит период вегетации. В эти моменты нужно поливать их, рыхлить почву, а также подкармливать удобрениями с содержанием фосфора. Иногда бывает так, что листья этих цветов разрастаются и мешают растениям, которые растут рядом.

В этом случае многие цветоводы и заплетают нарциссы в косы, но делать это нужно после определенных действий. Опытные садоводы объяснили, как правильно это делать, чтобы не навредить этим красивым разноцветным цветам.

Яркие нарциссы в саду. Фото: Pixabay

Как заплетать нарциссы в косы и зачем это делать

Прежде, чем заплетать нарциссы в косы, необходимо обрезать их цветоносы до половины. Когда листва полностью пожухнет, а это будет через месяц, ее можно будет убрать. До этого времени можно украсить клумбу одиночными косичками или же плетеными заборчиками.

Дело в том, что когда нарциссы заплетены, это положительно влияет на их листья. Во-первых, они не желтеют, во-вторых, не перегибаются, но самое главное — эти листья не разваливаются. Для этого косички нужно заплетать до десяти сантиметров от концовки, завязывая этот пучок узлом одного самого длинного листка.

Нарциссы, заплетенные в косы. Фото: скриншот с YouTube

Что делать, если бутоны нарциссов не раскрываются

Если вы заметили, что бутоны ваших нарциссов не всегда полноценно раскрываются, срочно исправляйте эту проблему. Дело в том, что у махровых нарциссов многие лепестки плотно сжаты в бутоне, что и мешает им полностью раскрываться.

Если вы хотите, чтобы ваши цветы роскошно расцвели, обеспечьте нарциссам больше влаги.

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