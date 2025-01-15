Как заплетать нарциссы в косы — зачем это делать, советы

Для чего нарциссы заплетают в косы — как это правильно делать
Такие растения, как нарциссы, сегодня можно встретить на каждом дачном участке, а некоторые их даже заплетают в косы. Опытные садоводы объяснили, для чего эти популярные цветы заплетают в косы и как это влияет на другие растения.
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Когда нарциссы перестают цвести, у них еще долго происходит период вегетации. В эти моменты нужно поливать их, рыхлить почву, а также подкармливать удобрениями с содержанием фосфора. Иногда бывает так, что листья этих цветов разрастаются и мешают растениям, которые растут рядом.
В этом случае многие цветоводы и заплетают нарциссы в косы, но делать это нужно после определенных действий. Опытные садоводы объяснили, как правильно это делать, чтобы не навредить этим красивым разноцветным цветам.
Как заплетать нарциссы в косы и зачем это делать
Прежде, чем заплетать нарциссы в косы, необходимо обрезать их цветоносы до половины. Когда листва полностью пожухнет, а это будет через месяц, ее можно будет убрать. До этого времени можно украсить клумбу одиночными косичками или же плетеными заборчиками.
Дело в том, что когда нарциссы заплетены, это положительно влияет на их листья. Во-первых, они не желтеют, во-вторых, не перегибаются, но самое главное — эти листья не разваливаются. Для этого косички нужно заплетать до десяти сантиметров от концовки, завязывая этот пучок узлом одного самого длинного листка.
Что делать, если бутоны нарциссов не раскрываются
Если вы заметили, что бутоны ваших нарциссов не всегда полноценно раскрываются, срочно исправляйте эту проблему. Дело в том, что у махровых нарциссов многие лепестки плотно сжаты в бутоне, что и мешает им полностью раскрываться.
Если вы хотите, чтобы ваши цветы роскошно расцвели, обеспечьте нарциссам больше влаги.
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