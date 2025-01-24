Какую парковую розу посадить в саду — четыре лучших сорта

Девушка ухаживает за розами в саду. Фото: shutterstock.com

Розы являются символом красоты, изящества и романтики во всем мире, поэтому они всегда занимают особое место в саду. Сегодня сортов этих удивительных цветов существует множество. Тем не менее наибольшую популярность в Украине завоевали именно канадские. Они отличаются морозостойкостью, простотой в уходе, разнообразием цветов и форм.

Какие четыре сорта канадских парковых роз могут стать украшением вашего сада, пишет портал "Добрі Новини".

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1. Морден Блаш (Morden Blush)

Этот сорт поражает изяществом и нежностью своих бело-розовых лепестков. Цветы имеют эффект градиента — внутри они розовые, лепестки постепенно светлеют к краям. Куст Морден Блаш вырастает в высоту до 2 м. Цветы крупные, собраны в соцветия до 7 бутонов, имеют очень приятный аромат.

Преимущество этой парковой розы — устойчивость к болезням. Поэтому она подходит даже для начинающих садоводов. Чтобы получить цветущий сад, высаживайте кусты Морден Блаш в хорошо освещенных местах, но защищенных от сильного ветра.

Троянда Морден Блаш. Фото: roos.ee

2. Морден Файрглоу (Morden Fireglow)

Этот сорт привлекает яркими цветами, меняющимися во время цветения: от темных красных бутонов до насыщенно-оранжевых цветов. Эти прекрасные розы прекрасно выделяются на фоне зелени, создавая особую атмосферу в саду. Сорт можно назвать компактным, ведь кусты максимально могут достигать метр в высоту. Морден Файрглоу морозоустойчив и обладает хорошим иммунитетом к заболеваниям.

Опытные садоводы советуют сажать эту кустовую розу рядом с цветами нейтральных оттенков, чтобы подчеркнуть их яркость. Также регулярно удаляйте отцветшие бутоны для стимулирования нового цветения.

Троянда Морден Файрглоу. Фото: vitaflora.lt

3. Аделаида Худлес (Adelaide Hoodless)

Этот сорт станет настоящим украшением вашего сада благодаря своему величеству и обильному цветению. Цветки ярко-красные и собраны в густые кисти по 5-15 штук. Куст может расти до 2 м в высоту и до 1,5 м в ширину. А еще Аделаида Худлес имеет блестящие листья и мощные ветви, позволяющие создавать эффектные композиции.

Этот сорт подходит для создания живых изгородей или ярких акцентов в центре клумбы. Для пышного цветения флористы советуют обеспечивать растению регулярный полив в жаркий период.

Троянда Аделаида Худлес. Фото: pharmarosa.at

4. Уильям Баффин (William Baffin)

Идеальный выбор для создания вертикальных конструкций, таких как арки или перголы — это Уильям Баффин. Побеги достигают нескольких метров и легко обвивают опоры. Этот сорт способен превратить ваш сад в сказку. Цветы розовые, среднего размера, цветут в течение всего сезона. А еще это садовое растение обладает высокой устойчивостью к болезням и неприхотливо в уходе.

Троянда Уильям Баффин. Фото: vivaiofiordirosa.com

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