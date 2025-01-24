Какую парковую розу посадить в саду — четыре лучших сорта

Станут украшением сада — четыре лучших сорта кустовой розы
Розы являются символом красоты, изящества и романтики во всем мире, поэтому они всегда занимают особое место в саду. Сегодня сортов этих удивительных цветов существует множество. Тем не менее наибольшую популярность в Украине завоевали именно канадские. Они отличаются морозостойкостью, простотой в уходе, разнообразием цветов и форм.
Какие четыре сорта канадских парковых роз могут стать украшением вашего сада, пишет портал "Добрі Новини".
Четыре лучших сорта кустовой розы родом из Канады
1. Морден Блаш (Morden Blush)
Этот сорт поражает изяществом и нежностью своих бело-розовых лепестков. Цветы имеют эффект градиента — внутри они розовые, лепестки постепенно светлеют к краям. Куст Морден Блаш вырастает в высоту до 2 м. Цветы крупные, собраны в соцветия до 7 бутонов, имеют очень приятный аромат.
Преимущество этой парковой розы — устойчивость к болезням. Поэтому она подходит даже для начинающих садоводов. Чтобы получить цветущий сад, высаживайте кусты Морден Блаш в хорошо освещенных местах, но защищенных от сильного ветра.
2. Морден Файрглоу (Morden Fireglow)
Этот сорт привлекает яркими цветами, меняющимися во время цветения: от темных красных бутонов до насыщенно-оранжевых цветов. Эти прекрасные розы прекрасно выделяются на фоне зелени, создавая особую атмосферу в саду. Сорт можно назвать компактным, ведь кусты максимально могут достигать метр в высоту. Морден Файрглоу морозоустойчив и обладает хорошим иммунитетом к заболеваниям.
Опытные садоводы советуют сажать эту кустовую розу рядом с цветами нейтральных оттенков, чтобы подчеркнуть их яркость. Также регулярно удаляйте отцветшие бутоны для стимулирования нового цветения.
3. Аделаида Худлес (Adelaide Hoodless)
Этот сорт станет настоящим украшением вашего сада благодаря своему величеству и обильному цветению. Цветки ярко-красные и собраны в густые кисти по 5-15 штук. Куст может расти до 2 м в высоту и до 1,5 м в ширину. А еще Аделаида Худлес имеет блестящие листья и мощные ветви, позволяющие создавать эффектные композиции.
Этот сорт подходит для создания живых изгородей или ярких акцентов в центре клумбы. Для пышного цветения флористы советуют обеспечивать растению регулярный полив в жаркий период.
4. Уильям Баффин (William Baffin)
Идеальный выбор для создания вертикальных конструкций, таких как арки или перголы — это Уильям Баффин. Побеги достигают нескольких метров и легко обвивают опоры. Этот сорт способен превратить ваш сад в сказку. Цветы розовые, среднего размера, цветут в течение всего сезона. А еще это садовое растение обладает высокой устойчивостью к болезням и неприхотливо в уходе.
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