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Посійте баклажани на розсаду у ці дати лютого — врожай здивує

4 лютого 2025 06:52
Олександра Ткачук - Редактор
Коли сіяти баклажани на розсаду у лютому 2025 — найкращі дати за місячним календарем
Посів баклажанів на розсаду. Колаж: Новини.LIVE
Олександра Ткачук - Редактор

Баклажани — одні з найулюбленіших овочів українців, які багато дачників та городників вирощують самостійно на своїй ділянці. Оскільки ці рослини теплолюбні, висівати одразу у відкритий ґрунт ризиковано. Тому спочатку сіють та вирощують розсаду. Багато господарів орієнтуються у цій справі на місячний календар, адже правильно підібрана дата може забезпечити здоровий ріст та розвиток рослин. 

Коли краще сіяти баклажани у лютому 2025 року та які поради допоможуть виростити сильну та здорову розсаду, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі. 

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Що слід враховувати при посіві баклажанів на розсаду

Як зазначають фахівці, щоб визначити оптимальні терміни посіву цього овочу, потрібно враховувати кілька важливих факторів:

  • клімат у вашому регіоні — у південних областях посів починають раніше, у північних — пізніше;
  • сорт — ранні сорти розвиваються швидше, пізні — потребують більше часу;
  • вік розсади — баклажанам у середньому потрібно 60-70 днів для повноцінного розвитку перед висадкою у відкритий ґрунт. 

 

Що слід враховувати при посіві баклажанів на розсаду
Молоді саджанці у контейнерах. Фото: istockphoto.com

Терміни посіву баклажанів у різних регіонах України

Вегетаційний період баклажанів доволі тривалий (близько 60-70 днів), тому важливо правильно розрахувати час посіву насіння на розсаду. Чим холодніший регіон, тим пізніше варто сіяти насіння. 

  • Південь (Одеська, Херсонська, Запорізька області) — кінець січня або початок лютого;
  • Центр (Київська, Черкаська, Полтавська області) — середина-кінець лютого;
  • Північ (Сумська, Чернігівська області) — початок березня;
  • Захід (Львівська, Івано-Франківська області) — кінець березня або початок квітня;
  • Схід (Харківська, Донецька області) — середина-кінець лютого.

Коли сіяти баклажани на розсаду за місячним календарем на лютий 2025 

Найкращий час посіву, коли Місяць перебуває у фазі росту. Такий період сприяє активному проростанню насіння і розвитку кореневої системи.

У лютому найсприятливіші дні, щоб посіяти баклажани на розсаду наступні: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31.

 

Коли сіяти баклажани на розсаду за місячним календарем на лютий 2025 
Посів розсади у контейнери. Фото: freepik.com

Як правильно сіяти баклажани на розсаду покрокова інструкція

Щоб отримати якісну та здорову розсаду баклажанів необхідно: 

  1. Замочити насіння у теплій воді на 12-24 години або обробити стимуляторами росту.
  2. Обрати неглибокі контейнери з дренажними отворами.
  3. Використати для посіву легкий, пухкий субстрат з гарним дренажем.
  4. Насіння заглибити на 1-1,5 см, злегка присипати землею та полити. 
  5. Накрити контейнер плівкою і поставити в тепле місце (+25°C).
  6. Після появи паростків забезпечити їм яскраве світло і знизити температуру до +18-20°C.
  7. Коли з'являться 2-3 справжні листочки, пересадити сіянці в окремі стаканчики.
  8. За два тижні до висадки у відкритий ґрунт поступово привчати рослини до свіжого повітря.

 

Раніше ми розповідали, коли краще сіяти перець на розсаду у лютому 2025 року за місячним календарем. 

Нагадаємо, ми писали, коли сіяти помідори на розсаду, щоб отримати багатий врожай. 

Також пропонуємо вам дізнатися, що обов'язково треба посіяти на розсаду в лютому.  

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