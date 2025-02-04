Коли сіяти баклажани на розсаду у лютому 2025 — найкращі дати за місячним календарем

Посійте баклажани на розсаду у ці дати лютого — врожай здивує
Баклажани — одні з найулюбленіших овочів українців, які багато дачників та городників вирощують самостійно на своїй ділянці. Оскільки ці рослини теплолюбні, висівати одразу у відкритий ґрунт ризиковано. Тому спочатку сіють та вирощують розсаду. Багато господарів орієнтуються у цій справі на місячний календар, адже правильно підібрана дата може забезпечити здоровий ріст та розвиток рослин.
Коли краще сіяти баклажани у лютому 2025 року та які поради допоможуть виростити сильну та здорову розсаду, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі.
Що слід враховувати при посіві баклажанів на розсаду
Як зазначають фахівці, щоб визначити оптимальні терміни посіву цього овочу, потрібно враховувати кілька важливих факторів:
- клімат у вашому регіоні — у південних областях посів починають раніше, у північних — пізніше;
- сорт — ранні сорти розвиваються швидше, пізні — потребують більше часу;
- вік розсади — баклажанам у середньому потрібно 60-70 днів для повноцінного розвитку перед висадкою у відкритий ґрунт.
Терміни посіву баклажанів у різних регіонах України
Вегетаційний період баклажанів доволі тривалий (близько 60-70 днів), тому важливо правильно розрахувати час посіву насіння на розсаду. Чим холодніший регіон, тим пізніше варто сіяти насіння.
- Південь (Одеська, Херсонська, Запорізька області) — кінець січня або початок лютого;
- Центр (Київська, Черкаська, Полтавська області) — середина-кінець лютого;
- Північ (Сумська, Чернігівська області) — початок березня;
- Захід (Львівська, Івано-Франківська області) — кінець березня або початок квітня;
- Схід (Харківська, Донецька області) — середина-кінець лютого.
Коли сіяти баклажани на розсаду за місячним календарем на лютий 2025
Найкращий час посіву, коли Місяць перебуває у фазі росту. Такий період сприяє активному проростанню насіння і розвитку кореневої системи.
У лютому найсприятливіші дні, щоб посіяти баклажани на розсаду наступні: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31.
Як правильно сіяти баклажани на розсаду — покрокова інструкція
Щоб отримати якісну та здорову розсаду баклажанів необхідно:
- Замочити насіння у теплій воді на 12-24 години або обробити стимуляторами росту.
- Обрати неглибокі контейнери з дренажними отворами.
- Використати для посіву легкий, пухкий субстрат з гарним дренажем.
- Насіння заглибити на 1-1,5 см, злегка присипати землею та полити.
- Накрити контейнер плівкою і поставити в тепле місце (+25°C).
- Після появи паростків забезпечити їм яскраве світло і знизити температуру до +18-20°C.
- Коли з'являться 2-3 справжні листочки, пересадити сіянці в окремі стаканчики.
- За два тижні до висадки у відкритий ґрунт поступово привчати рослини до свіжого повітря.
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