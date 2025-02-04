Коли сіяти баклажани на розсаду у лютому 2025 — найкращі дати за місячним календарем

Посів баклажанів на розсаду. Колаж: Новини.LIVE

Баклажани — одні з найулюбленіших овочів українців, які багато дачників та городників вирощують самостійно на своїй ділянці. Оскільки ці рослини теплолюбні, висівати одразу у відкритий ґрунт ризиковано. Тому спочатку сіють та вирощують розсаду. Багато господарів орієнтуються у цій справі на місячний календар, адже правильно підібрана дата може забезпечити здоровий ріст та розвиток рослин.

Коли краще сіяти баклажани у лютому 2025 року та які поради допоможуть виростити сильну та здорову розсаду, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі.

Читайте також:

Що слід враховувати при посіві баклажанів на розсаду

Як зазначають фахівці, щоб визначити оптимальні терміни посіву цього овочу, потрібно враховувати кілька важливих факторів:

клімат у вашому регіоні — у південних областях посів починають раніше, у північних — пізніше;

сорт — ранні сорти розвиваються швидше, пізні — потребують більше часу;

вік розсади — баклажанам у середньому потрібно 60-70 днів для повноцінного розвитку перед висадкою у відкритий ґрунт.

Молоді саджанці у контейнерах. Фото: istockphoto.com

Терміни посіву баклажанів у різних регіонах України

Вегетаційний період баклажанів доволі тривалий (близько 60-70 днів), тому важливо правильно розрахувати час посіву насіння на розсаду. Чим холодніший регіон, тим пізніше варто сіяти насіння.

Південь (Одеська, Херсонська, Запорізька області) — кінець січня або початок лютого;

(Одеська, Херсонська, Запорізька області) — кінець січня або початок лютого; Центр (Київська, Черкаська, Полтавська області) — середина-кінець лютого;

(Київська, Черкаська, Полтавська області) — середина-кінець лютого; Північ (Сумська, Чернігівська області) — початок березня;

(Сумська, Чернігівська області) — початок березня; Захід (Львівська, Івано-Франківська області) — кінець березня або початок квітня;

(Львівська, Івано-Франківська області) — кінець березня або початок квітня; Схід (Харківська, Донецька області) — середина-кінець лютого.

Коли сіяти баклажани на розсаду за місячним календарем на лютий 2025

Найкращий час посіву, коли Місяць перебуває у фазі росту. Такий період сприяє активному проростанню насіння і розвитку кореневої системи.

У лютому найсприятливіші дні, щоб посіяти баклажани на розсаду наступні: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31.

Посів розсади у контейнери. Фото: freepik.com

Як правильно сіяти баклажани на розсаду — покрокова інструкція

Щоб отримати якісну та здорову розсаду баклажанів необхідно:

Замочити насіння у теплій воді на 12-24 години або обробити стимуляторами росту. Обрати неглибокі контейнери з дренажними отворами. Використати для посіву легкий, пухкий субстрат з гарним дренажем. Насіння заглибити на 1-1,5 см, злегка присипати землею та полити. Накрити контейнер плівкою і поставити в тепле місце (+25°C). Після появи паростків забезпечити їм яскраве світло і знизити температуру до +18-20°C. Коли з'являться 2-3 справжні листочки, пересадити сіянці в окремі стаканчики. За два тижні до висадки у відкритий ґрунт поступово привчати рослини до свіжого повітря.

Раніше ми розповідали, коли краще сіяти перець на розсаду у лютому 2025 року за місячним календарем.

Нагадаємо, ми писали, коли сіяти помідори на розсаду, щоб отримати багатий врожай.

Також пропонуємо вам дізнатися, що обов'язково треба посіяти на розсаду в лютому.