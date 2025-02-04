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Посейте баклажаны на рассаду в эти даты февраля — урожай удивит

4 февраля 2025 06:52
Александра Ткачук - Редактор
Когда сеять баклажаны на рассаду в феврале 2025 — лучшие даты по лунному календарю
Посев баклажанов на рассаду. Колаж: Новини.LIVE
Александра Ткачук - Редактор

Баклажаны — одни из самых любимых овощей украинцев, которые многие дачники и огородники выращивают самостоятельно на своем участке. Поскольку эти растения теплолюбивые, высевать сразу в открытый грунт рискованно. Поэтому сначала сеют и выращивают рассаду. Многие хозяева ориентируются в этом деле на лунный календарь, ведь правильно подобранная дата может обеспечить здоровый рост и развитие растений.

Когда лучше сеять баклажаны в феврале 2025 года и какие советы помогут вырастить сильную и здоровую рассаду, узнавайте далее в нашем материале.

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Что следует учитывать при посеве баклажанов на рассаду

Как отмечают специалисты, чтобы определить оптимальные сроки посева этого овоща, нужно учитывать несколько важных факторов:

  • климат в вашем регионе — в южных областях посев начинают раньше, в северных — позже;
  • сорт — ранние сорта развиваются быстрее, поздние — требуют больше времени;
  • возраст рассады — баклажанам в среднем нужно 60-70 дней для полноценного развития перед высадкой в открытый грунт.

 

Що слід враховувати при посіві баклажанів на розсаду
Молодые саженцы в контейнерах. Фото: istockphoto.com

Сроки посева баклажанов в разных регионах Украины

Вегетационный период баклажанов довольно длительный (около 60-70 дней), поэтому важно правильно рассчитать время посева семян на рассаду. Чем холоднее регион, тем позже стоит сеять семена.

  • Юг (Одесская, Херсонская, Запорожская области) — конец января или начало февраля;
  • Центр (Киевская, Черкасская, Полтавская области) — середина-конец февраля;
  • Север (Сумская, Черниговская области) — начало марта;
  • Запад (Львовская, Ивано-Франковская области) — конец марта или начало апреля;
  • Восток (Харьковская, Донецкая области) — середина-конец февраля.

Когда сеять баклажаны на рассаду по лунному календарю на февраль 2025 года

Лучшее время посева, когда Луна находится в фазе роста. Такой период способствует активному прорастанию семян и развитию корневой системы.

В феврале самые благоприятные дни, чтобы посеять баклажаны на рассаду следующие: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31.

 

Коли сіяти баклажани на розсаду за місячним календарем на лютий 2025
Посев рассады в контейнеры, фото: freepik.com

Как правильно сеять баклажаны на рассаду — пошаговая инструкция

Чтобы получить качественную и здоровую рассаду баклажанов необходимо:

  1. Замочить семена в теплой воде на 12-24 часа или обработать стимуляторами роста.
  2. Выбрать неглубокие контейнеры с дренажными отверстиями.
  3. Использовать для посева легкий, рыхлый субстрат с хорошим дренажем.
  4. Семена заглубить на 1-1,5 см, слегка присыпать землей и полить.
  5. Накрыть контейнер пленкой и поставить в теплое место (+25°C).
  6. После появления ростков обеспечить им яркий свет и снизить температуру до +18-20°C.
  7. Когда появятся 2-3 настоящих листочка, пересадить сеянцы в отдельные стаканчики.
  8. За две недели до высадки в открытый грунт постепенно приучать растения к свежему воздуху.

 

Ранее мы рассказывали, когда лучше сеять перец на рассаду в феврале 2025 года по лунному календарю.

Напомним, мы писали, когда сеять помидоры на рассаду, чтобы получить богатый урожай.

Также предлагаем вам узнать, что обязательно надо посеять на рассаду в феврале.

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