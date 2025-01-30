Коли сіяти перець на розсаду у лютому 2025 року — найкращі дати за місячним календарем

Посів перцю на розсаду. Колаж: Новини.LIVE

Лютий — ідеальний час для посіву перцю на розсаду, особливо якщо ви хочете отримати багатий і здоровий урожай. Оскільки болгарський перець — теплолюбна культура, вона потребує особливих умов та достатньо часу для розвитку. Щоб розсада була міцною, добре адаптувалася після пересадки у відкритий ґрунт або теплицю, важливо враховувати не тільки кліматичні умови, але й вплив фаз Місяця.

Коли краще сіяти перець у лютому 2025 року та які поради допоможуть виростити сильну та здорову розсаду, дізнавайтесь далі.

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Перш за все слід вибрати сорт перцю та звернути увагу на терміни його дозрівання. Ранні сорти цього овочу сіють за 50-60 днів до пересадки в ґрунт. Середні сорти вимагають 70-80 днів. А пізні сорти потребують до 150 днів. Саме тому посів розсади найчастіше проводять в середині або наприкінці зими.

Орієнтовні терміни для різних регіонів України:

Південні області (Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька) — початок-середина лютого, висадка у відкритий ґрунт у квітні-початку травня.

Центральні області (Київська, Вінницька, Полтавська, Черкаська) — середина-кінець лютого, висадка у ґрунт у середині травня.

Північні та західні області (Львівська, Волинська, Чернігівська, Закарпатська) — кінець лютого або початок березня, пересадка у відкритий ґрунт наприкінці травня.

Молода розсада перцю. Фото: freepik.com

Які дати сприятливі для посіву перцю в лютому 2025 за місячним календарем

Місячний календар допомагає городникам та дачникам обрати найкращі дні для посіву, коли рослини отримають від Місяця максимальну енергію для росту.

Астрологи зазначають, що найсприятливішими періодами для посіву перцю будуть дні, коли Місяць перебуває в родючих знаках Зодіаку — Рибах, Раку, Скорпіоні, Козерозі та Тельці.

Найкращі дні для посіву солодкого перцю в лютому 2025 року:

1 лютого;

4-5 лютого;

8 лютого (друга половина дня);

9-10 лютого (до 19:00);

18-19 лютого;

23-24 лютого.

Для гострого перцю найкращі дні:

18-19 лютого;

20 лютого (до 15:00).

Несприятливі дні для посіву перцю:

12 лютого;

25, 26, 27, 28 лютого.

Велика розсада перцю на підвіконні. Фото: google.com

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Щоб прискорити проростання та підвищити стійкість до хвороб, рекомендується:

замочити насіння в теплій воді на 3-4 години;

обробити стимулятором росту;

продезінфікувати у слабкому розчині марганцівки або перекису водню.

Оптимальна температура для проростання насіння: від +22 до +26°C. Для міцної розсади потрібно 12-14 годин освітлення, тому використовуйте фітолампи.

Коли з'являться 2-3 справжні листочки, рослини можна пікірувати у більші місткості. Підживлення починають через 10-14 днів після пікіровки. Використовуйте комплексні добрива, збагачені азотом, фосфором і калієм.

За 10-14 днів до пересадки у відкритий ґрунт починайте виносити розсаду на свіже повітря, спочатку на 30 хвилин, поступово збільшуючи час.

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