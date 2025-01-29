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Топ-5 помилок дачників, які псують врожай картоплі

29 січня 2025 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Головні помилки при посадці картоплі — поради та інструкції дачникам
Вирощування картоплі. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Під час вирощування картоплі необхідно дотримуватися певних технологій та правил. Деякі неочевидні помилки при вирощуванні зіпсують вам врожай коренеплоду.

Новини.LIVE розповідає про головні помилки не можна допускати при вирощуванні картоплі.

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Помилка №1

Обирати дрібні бульби для посадки. Вони ще недостатньо дозріли, а тому не здатні дати здоровий паросток. Також не варто обирати для посадки деформовані чи занадто великі бульби, адже вони можуть бути зараженими хворобами та зіпсують ваш врожай.

Помилка №2

Не варто поспішати із висадкою. Ваша мета виростити картоплю раніше за сусідів може закінчитися провалом через заморозки. Зачекайте травня, коли ґрунт прогріється до +15 градусів. Якщо вам все ж хочеться ранньої картопельки, можна висадити декілька грядок і вкрити спанбондом.

Помилка №3

При виборі насіння краще надавайте перевагу категоріям еліта або супереліта. Також не забувайте вчасно змінювати посадковий матеріал, адже навіть найкраще насіння з роками вироджується. У посадковому матеріалі накопичуються хвороби, на які хворіла картопля.

Топ-5 помилок дачників, які псують врожай картоплі - фото 1
Збір врожаю картоплі. Фото: Pinterest

Помилка №4

Щоб отримати щедрий врожай картоплі, варто обов'язково слідкувати за якістю ґрунту. Досвідчені городники радять сіяти сидерати, удобрювати грядки та мульчувати посадки.

Помилка №5

При посадці картоплі варто дотримуватися дистанції. Саджайте бульби на відстані 40 см, а для високорослих розлогих сортів — 70 см. Відстань можна трохи зменшити при посадці розсадою або паростками. Достатня відстань між грядками дасть змогу бульбам увібрати всі необхідні речовини.

Раніше ми розповідали п'ять секретів для великого врожаю картоплі. Також дізнайтеся, який сидерат збільшить врожай картоплі на 40%.

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02:23 Унаслідок вечірньої атаки РФ на Миколаїв загинули дві жінки

02:19 У США застрелили чоловіка, якого помилував Трамп

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